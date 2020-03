La rencontre de Nikol Pashinyan et Giorgi Gakharia s’est tenue au Gouvernement géorgien

La cérémonie officielle d’accueil du Premier ministre Nikol Pashinyan a eu lieu au Gouvernement géorgien. Après les hymnes de l’Arménie et de la Géorgie, Nikol Pashinyan et le Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia ont salué les membres des délégations des deux pays.

Ensuite, les Premiers ministres ont eu un entretien particulier. Dans son discours, Giorgi Gakharia a noté : « Monsieur le Premier ministre, cher Nikol, je suis heureux de pouvoir vous accueillir en Géorgie. Nous travaillons quotidiennement au niveau du gouvernement pour approfondir nos relations. Nous sommes toujours du même avis que les rencontres de haut niveau sont la base d’un travail efficace des organismes étatiques. Je me souviens très bien de notre rencontre à Erevan, elle a été assez productive. Je suis convaincu que notre entretien d’aujourd’hui servira également de bonne base pour l’approfondissement des relations entre les deux peuples. »

Giorgi Gakharia a ajouté que l’Arménie et la Géorgie vivent dans une région complexe et que les deux pays comprennent que la stabilité régionale est la base du développement des États. « Nous devons d’abord prendre soin de la paix de nos pays, puis des questions politiques, économiques et culturelles », a-t-il noté. Giorgi Gakharia s’est dit confiant que grâce aux rencontres d’aujourd’hui, ils auront l’occasion de discuter de toutes les questions d’intérêt mutuel. Le Premier ministre géorgien a remercié Nikol Pashinyan pour son accueil chaleureux à Erevan.

Le Premier ministre Pashinyan a également remercié pour l’invitation et l’accueil chaleureux : « Cher Premier ministre, cher Giorgi, l’importance des relations de nos pays est difficile à sous-estimer. Nos pays ont des liens culturels, politiques et historiques profonds. Nous vivons côte à côte depuis des millénaires, et il est temps de penser à notre développement conjoint dans cette région, sinon pour des millénaires, au moins pour des centaines d’années. Ce que je dis n’est pas simplement une belle formulation, mais nos perceptions des relations de l’Arménie avec la Géorgie sont de nature stratégique. Nos pays ont une coopération plus large à la fois commune et différenciée, mais nous considérons nos relations régionales sur un plan complètement différent. Un autre facteur renforçant les relations arméno-géorgiennes est l’attachement aux valeurs démocratiques. Cette circonstance est une autre pierre angulaire importante », a déclaré Nikol Pashinyan.

Le Premier ministre a souligné qu’au cours des un an et demi écoulés, la partie arménienne a réussi à apporter une nouvelle qualité à la coopération avec la Géorgie et s’est déclarée convaincue que cette visite renforcera encore le niveau de la coopération bilatérale. Nikol Pashinyan a ajouté que les gouvernements des deux pays réussissent à faire avancer tous les accords avec des démarches claires.

Ensuite, Nikol Pashinyan et Giorgi Gakharia ont poursuivi les négociations dans un format élargi.

Pashinyan a noté qu’il existe un potentiel inexploité important dans les relations arméno-géorgiennes et que sa mise en œuvre intégrale est un élément important de l’agenda bilatéral. Selon le Chef du gouvernement arménien, les organes exécutifs des deux pays ont ici de nombreuses opportunités de porter la coopération économique à un tout autre niveau.

« La démocratie est également importante à cet égard, car à mon avis, si les gens perçoivent l’Arménie et la Géorgie comme des États démocratiques, l’attractivité des investissements de nos pays augmentera. Nous avons une attitude respectueuse à l’égard des aspirations de la Géorgie à s’intégrer dans l’union euro-atlantique. Il s’avère que nos pays ont des perceptions différentes des systèmes de sécurité, mais à mon avis, nous avons une idée générale de notre sécurité. L’Arménie ne peut pas être une menace pour la sécurité de la Géorgie, et la Géorgie ne peut pas être une menace pour l’Arménie », a souligné Nikol Pashinyan, ajoutant qu’il avait présenté cette résolution de jeter les bases des relations bilatérales lors de sa visite en Géorgie un demi-mois après avoir assumé les fonctions du Premier ministre.

« Nous saluons la position de la Géorgie selon laquelle tous les conflits doivent être résolus pacifiquement. En général, les conflits dans le monde et dans notre région sont complètement différents les uns des autres, par leur contenu, leur origine, leur histoire et leur profondeur. Si les résolutions avaient été possibles pour résoudre les conflits, elles auraient déjà été résolues. Nous voyons chaque conflit dans ses propres particularités. Je suis heureux qu’à cet égard, nous puissions coopérer de manière constructive avec la Géorgie. Le fait que nous soyons membres de l’UEEA et que la Géorgie a signé un accord de libre-échange avec l’UE crée de nouvelles opportunités pour notre coopération, et en discuter sera au cœur de nos pourparlers », a déclaré Nikol Pashinyan .

Ensuite, les interlocuteurs ont discuté d’un certain nombre de questions à l’ordre du jour arméno-géorgien. Les parties ont accordé de l’importance aux mesures visant à développer la coopération commerciale et économique et, dans ce contexte, ont estimé nécessaire de prendre des mesures visant à approfondir les relations commerciales. Nikol Pashinyan et Giorgi Gakharia ont abordé des projets potentiels dans les domaines des transports, de l’énergie et d’autres domaines, soulignant le développement du potentiel de transit des deux pays dans le domaine de l’électricité et des télécommunications.

Les parties ont également échangé des vues sur la coopération dans les domaines des hautes technologies, de l’éducation et des sciences.

Les parties ont également évoqué des questions d’importance régionale. Nikol Pashinyan et Giorgi Gakharia ont souligné l’importance d’une résolution exclusivement pacifique des conflits.