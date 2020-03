Nikol Pashinyan a adressé ses félicitations au Premier ministre bulgare à l’occasion de la Fête nationale

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations au Premier ministre de la République de Bulgarie Boïko Borissov à l’occasion de la Fête nationale du pays - Jour de la Libération.

« Je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à vous et au peuple amical bulgare à l’occasion de la Journée nationale de la Libération.

Je souligne avec une grande satisfaction que nos relations traditionnelles et amicales qui se poursuivent depuis des siècles se sont constamment développées et renforcées également depuis l’établissement des relations diplomatiques.

Je me souviens très bien de notre réunion dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité, au cours de laquelle nous avons eu une discussion efficace sur l’agenda bilatéral arméno-bulgare. Je suis convaincu que nous serons en mesure de rendre notre partenariat plus inclusif et global en l’enrichissant de programmes significatifs.

Je vous souhaite un travail fructueux et de nouveaux succès, ainsi qu’au peuple amical de Bulgarie . »