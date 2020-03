Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré des représentants de la communauté arménienne de Géorgie au théâtre Roustavéli de Tbilissi. De nombreux représentants non seulement de Tbilissi mais aussi de la communauté arménienne de Samtskhé-Djavakhétie ont pris part à la réunion.

Saluant les personnes présentes, Nikol Pashinyan a rappelé qu’après avoir pris ses fonctions de Premier ministre, il avait effectué sa première visite à l’étranger en Géorgie. « Je me souviens avec beaucoup de chaleur de notre rencontre dans la cour de l’église arménienne de Tbilissi. La rencontre de Samtskhé-Djavakhétie a également été inoubliable. Au cours de cette visite, j’ai proposé de construire nos relations sur une nouvelle formule qui est : La Géorgie et le peuple géorgien doivent être convaincus que l’Arménie et le peuple arménien ne s’engageront dans aucune conspiration anti-géorgienne, n’ont aucune mauvaise volonté envers la Géorgie et le peuple géorgien, au contraire, ils souhaitent que la Géorgie soit un pays développé et stable. Selon cette formule, l’Arménie et le peuple arménien doivent être convaincus que la Géorgie et le peuple géorgien ne seront impliqués dans aucune conspiration anti-arménienne, n’ont pas d’attitude négative, au contraire, ils souhaitent que la République d’Arménie soit un pays développé », a noté le Premier ministre.

Selon Nikol Pashinyan, les relations arméno-géorgiennes reposent sur cette formule depuis un an et demi. « Cela crée de nouvelles opportunités pour l’Arménie et la Géorgie. Notre prochaine suggestion est que nous examinions nos relations pendant des centaines d’années vers l’avenir, à partir d’aujourd’hui nous pouvons avoir une compréhension commune les uns des autres parce que nous vivons côte à côte depuis des millénaires dans cette région », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que nous ne verrons pas beaucoup de peuples dans le monde qui ont une histoire millénaire ensemble et qui n’ont pas d’hostilité. Selon le Chef du gouvernement arménien, il s’agit d’une constatation importante qui mérite d’être souligné. Nikol Pashinyan a noté que tout au long de l’histoire, les deux peuples avaient des défis communs, avaient été dû les affronter ensemble, il serait donc vrai que les deux États envisagent leur avenir de ce point de vue.

Au cours de la réunion, le Premier ministre a adressé des salutations spéciales aux Arméniens de Tbilissi, qui, selon lui, est l’un des facteurs les plus importants de la vie de notre peuple. « De nombreux géants de notre culture et de notre identité se sont formés et ont travaillé à Tiflis, dans la communauté arménienne de Tiflis. Il est difficile de dire quelle serait notre identité en Arménie sans le grand patrimoine culturel créé à Tiflis. En général, notre identité moderne a trois piliers, de grands piliers culturels - Toumanian, Tamanian et Komitas. Je pense que Toumanian est, en fait, l’exemple le plus brillant qui exprime l’importance des Arméniens de Tbilissi pour notre peuple », a déclaré Nikol Pashinyan.

Le Premier ministre a de nouveau remercié le Gouvernement géorgien pour son attitude envers le patrimoine arménien. Selon le Chef du gouvernement, c’est l’un des facteurs importants qui façonnent les relations arméno-géorgiennes modernes. « Nous sommes unis par le christianisme et l’héritage chrétien. Nous devons faire de notre mieux pour que nos relations avec la Géorgie puissent avoir un contenu stratégique à long terme », a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a souligné que l’une des caractéristiques les plus importantes de nos activités d’aujourd’hui devrait être que nous créons aujourd’hui l’avenir, dans lequel nos générations vivront cinquante, cent ans plus tard. « L’Arménie doit exister sur la planète pour toujours, il ne doit y avoir aucune force capable de clore l’histoire de l’État arménien. L’Arménie n’est pas seulement la patrie des citoyens de la République d’Arménie, mais c’est aussi l’État de tous les Arméniens, quel que soit le pays de citoyenneté de ces personnes. Nous souhaitons que les Arméniens de Géorgie soient des citoyens géorgiens pleinement responsables, car c’est l’une des conditions préalables les plus importantes pour le développement normal de nos relations, mais nous pensons également que l’attitude de l’Arménie à l’égard de ceux qui vivent en dehors de l’Arménie et vice versa devrait changer, devrait devenir plus constructive, stratégique. C’est pourquoi nous basons notre politique sur l’idée de panarménité. Les Arméniens ont le potentiel pour garantir l’existence d’un État arménien indépendant et puissant. Le peuple arménien a le potentiel de prendre son propre destin. Nous devons avoir autant d’amis que possible dans le monde et tout faire pour rendre nos amis plus amicaux. Par conséquent, la tâche principale des relations arméno-géorgiennes est d’être de plus en plus fiable, amicale et partenaire. Et je vous assure que nous sommes sur cette voie en toute confiance », a déclaré le Premier ministre Pashinyan.

Au cours de la réunion, le Premier ministre et des membres de la délégation ont répondu à de nombreuses questions des Arméniens de Géorgie, abordé les questions liées aux relations arméno-géorgiennes, au rapatriement, à la politique économique, aux démarches anti-corruption et d’autres questions.