L’Arménie est avec la Géorgie, l’Estonie et la Macédoine en Ligue des Nations 2020-2021

L’Arménie en division « C » est dans le Groupe 2 de la Ligue des Nations 2020-2021. L’Arménie est en compagnie de l’Estonie, la Macédoine et de la Géorgie. Les rencontres auront lieu entre septembre et novembre 2020, les finales en juin 2021.

Krikor Amirzayan