Nikol Pachinian a rencontré la Présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili

Lors de sa première journée de visite officielle en Géorgie à la tête d’une importante délégation, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a été reçu par la Présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili. Nikol Pachinian avait auparavant rencontré le Premier ministre géorgien Giorgui Gakharia ainsi que la Patriarche-Catholicos de Ilia II de Géorgie. Les entretiens avaient porté sur le constat des très bonnes relations économiques et politiques arméno-géorgiennes et l’amitié entre les deux « peuples frères » et voisins qui partagent des valeurs chrétiennes communes. Après son entretien avec la présidente Salomé Zourabichvili, Nikol Pachinian rencontrera également Archil Talakadzé le Président du Parlement géorgien.

Krikor Amirzayan