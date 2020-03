Nikol Pachinian fut reçu par le Patriarche Ilia II de Géorgie et évoquèrent les relations entre Arméniens et Géorgiens deux peuples chrétiens frères

Au premier jour de son voyage officiel en Géorgie, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian fut reçu par le Catholicos-Patriarche de Géorgie, Ilia II. « Nous vivons des temps difficiles mais nous devons vaincre ensemble ces difficultés. J’ai espoir que les relations entre nos églises continueront leurs liens fraternels et aideront au développement de la coopération entre nos deux peuples » dit Ilia II à Nikol Pachinian. Le Premier ministre arménien remercia le Ilia II pour sa chaleureuse réception et confia qu’ils s’étaient déjà rencontrés en juin 2018 et qu’il avait gardé de bons souvenirs. « Nos relations se sont étendues et ont enregistré de nombreux éléments positifs et nous avons tout fait pour que les relations entre nos deux pays se développent » dit Nikol Pachinian en ajoutant que la fidélité aux valeurs chrétiennes des deux peuples ont également joué un rôle de renforcement des relations entre l’Arménie et la Géorgie. « Votre influence est importante dans ce travail et je désire vous remercier » dit Nikol Pachinian à Ilia II. Le Premier ministre arménien a également affirmé que son gouvernement désirait se rapprocher encore davantage du peuple de Géorgie et de ses dirigeants. « Nous sommes prêts à initier de nouveaux efforts afin d’arriver non pas à une courte mais à des réussites de longue durée » dit Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan