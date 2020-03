En visite officielle en Géorgie, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a été reçu par son homologue géorgien Georgui Gakharia

Avec la visite officielle du Premier ministre arménien Nikol Pachinian en Géorgie, les relations arméno-géorgiennes ont pris un nouveau développement. Arrivé en Géorgie mardi matin, la délégation arménienne emmenée par Nikol Pachinian a été reçue par son homologue géorgien Georgui Gakharia avec l’hymne arménien et géorgien lors de la réception officielle. Puis Nikol Pachinian et Georgui Gakharia se sont entretenus en tête à tête. L’occasion de faire le constat des relations économiques et politiques entre Tbilissi et Erévan qui ont pris une nouvelle tournure et un développement important depuis l’arrivée du Premier ministre Nikol Pachinian au pouvoir en Arménie. L’entretien entre le Premier ministre arménien et son homologue géorgien fut chaleureux à l’image du rapprochement entre Tbilissi et Erévan. Les deux hommes ont fait le constat des la proximité entre les deux peuples et des valeurs culturelles et historiques communes. Le point également sur la sécurité régionale avec une vision commune entre la Géorgie et l’Arménie. Le développement des relations entre les deux pays était également au cœur de la rencontre.

Krikor Amirzayan