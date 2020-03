Agissons ensemble contre le harcèlement de rue : la vidéo avec Nouritza Emmanuelian

A l’occasion de la soirée « StandUp, agissons ensemble contre le harcèlement de rue » organisée par la Fondation des Femmes et Simone Media au Palais des Glaces (Paris) ce mercredi 4 mars, Simone Media a réalisé une vidéo sur comment réagir si vous êtes témoin de ce type de situation. Avec une actrice (en l’occurence, Nouritza Emmanuelian) et un acteur filmé.es en caméra cachée et une experte qui analyse la réaction des personnes s’interposant face à l’agression de l’acteur...