Simon Abkarian soutient la candidature d’Anne Hidalgo : « Moi je dis courage ! »

Les mots de l’auteur, metteur en scène et comédien Simon Abkarian, en soutien à la candidate à la mairie de Paris Anne Hidalgo :

"Anne Hidalgo est l’une des rares personnalités politiques qui sait où placer son énergie et sa volonté d’agir dans l’exercice de ses fonctions.

Le changement climatique, et donc nos vies et celles des générations à venir, sont directement menacées ! Notre maire actuelle a pris conscience de ce péril et si c’était le seul ! Il y a les oubliés, les laissés-pour-compte, qu’elle, justement, n’oublie pas ! Certes, elle ne pose pas, ne se met pas en scène auprès d’un sans-abri ! Sans tapage médiatique, discrètement, elle cherche et trouve des solutions. Ses actes sont à la hauteur de son mandat, à la hauteur de nos inquiétude, de ma confiance !

Malgré une campagne de dénigrements, malgré de puissants lobbys qui voudraient par tous les moyens saper sa détermination, elle tient bon. Certains disent ceci ou cela, (je ne répéterais pas tellement j’ai honte), moi je dis courage !"

Immense merci à l'auteur et metteur en scène engagé, Simon Abkarian, pour le soutien témoigné à notre candidate @Anne_Hidalgo 💚#Hidalgo2020 pic.twitter.com/FOOofD62f0 — Paris en Commun (@ParisEnCommun) March 3, 2020

A noter que Simon Abkarian était présent lors du meeting de la candidate socialiste, fin février à l’Elysée Montmartre ; et qu’il avait signé, aux côtés notamment d’Anouch Toranian, la tribune parue dans le JDD en soutien à Anne Hidalgo.