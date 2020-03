L’Arménie respecte le souhait de la Géorgie de rejoindre l’OTAN et l’Union européenne et estime que cela ne doit pas entraver l’existence de liens plus étroits entre les deux pays voisins, a déclaré le Premier ministre Nikol Pachinian lors d’une visite officielle à Tbilissi mardi.

« Nous respectons les aspirations de la Géorgie à s’intégrer dans la zone euro-atlantique », a assuré Pachinian à son homologue géorgien Giorgi Gakharia au début de leurs discussions.

Il a poursuivi : « L’Arménie ne peut pas être une menace pour la sécurité de la Géorgie, et la Géorgie ne peut pas être une menace pour la sécurité (...)