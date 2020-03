Erdogan dit avoir rejeté une aide européenne d’un milliard d’euros

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé lundi avoir rejeté une aide européenne d’un milliard d’euros pour l’accueil des migrants en Turquie, au moment où plusieurs milliers de personnes se pressent à la frontière grecque. « Nous parlons avec eux. Ils nous disent : +Nous allons vous envoyer un milliard d’euros.+ Qui essayez-vous de duper ? (...) Nous ne voulons plus de cet argent », a déclaré M. Erdogan lors d’une conférence de presse à Ankara avec le Premier ministre bulgare Boïko Borissov. Ces déclarations interviennent alors que l’Union européenne (UE) est de plus en plus préoccupée par (...)