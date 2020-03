Pour Agnès Evren, c’est non !

Le 28 février, la rédaction des Nouvelles d’Arménie a contacté la conseillère d’Agnès Evren, candidate Les Républicains, dans le 15e arrondissement de Paris, pour lui proposer une interview croisée. Il s’agissait en l’occurence de la faire dialoguer avec sa concurrente socialiste, tête de liste d’Anne Hidalgo dans le quinzième, Anouche Toranian. Nous avons expliqué vouloir aborder plusieurs thématiques dans ce face à face : les programmes des deux têtes de listes, être femme en politique, les difficultés rencontrées dans l’arrondissement, et leurs origines. Plus particulièrement ce que cela peut signifier pour deux citoyennes françaises, l’une d’origine turque et l’autre d’origine arménienne, de s’engager en politique. Et aussi, quels rapports elles entretenaient à ce lien familial ?

Anouche Toranian a immédiatement accepté cette proposition de débat démocratique, Agnès Evren l’a refusé. Selon sa conseillère, « elle n’a pas envie de parler de ses origines, ni de les confronter à celles d’Anouche Toranian ». Ah, bon ! Mais pourquoi une confrontation ? De quelle confrontation parle-t-on au juste ? Peut-être que la réponse intéresserait aussi les électeurs le 15 mars prochain....

Marie-Aude Panossian