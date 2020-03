Victoria Alex Quartet 2 avril 2020

YP Lyon a le plaisir de vous convier à un concert inédit le 2 avril 2020 à 20h au Palais Bondy - Salle Witowski.

Lors de cette soirée, le Victoria Alex Quartet vous fera voyager sur les pas du père de la musique arménienne, Komitas. La narration, le chant et les mélodies transcendantes seront vos compagnons de route. La belle Victoria et ses musiciens nous dévoilerons certaines de leurs créations et partageront leurs sensibilités.

Entrée : 18€

Entrée étudiant : 15€