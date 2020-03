L’Arménie renforce sa frontière avec l’Iran après l’annonce d’un premier cas de coronavirus

L’Arménie s’était montrée prête à défier les Etats-Unis et les sévères sanctions qu’ils imposent à l’Iran en affirmant sa volonté de maintenir et developper ses relations avec son voisin et partenaire iranien. Mais face au coronavirus, qui a frappé de plein fouet l’Iran, deuxième foyer mondial de cette infection venue de Chine, l’Arménie a préféré étanchéifier sa frontière avec l’Iran, qui est son autre porte sur le monde, avec la Géorgie, pour cause de blocus Terrestre imposé depuis plus de 25 ans par la Turquie et l’Azerbaïdjan. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a ainsi annoncé le rétablissement (...)