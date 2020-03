Les journalistes redoutent des atteintes à la liberté de la presse

Les principales associations arméniennes engagées dans la defense de la liberté de la presse et de l’expression ont exprimé leurs preoccupations, lundi 2 mars, concernant les projets du gouvernement de N.Pachinian visant à sanctionner et à criminaliser les propos jugés diffmatoires, en y voyant une menace à la liberté d’expression. En vertu d’un nouveau code penal prepare par un groupe de travail sous l’autorité du ministère arménien de la justice, la diffusion par les media d’informations erronées sur des crimes ou délits imputes à des représentants du gouvernement ou autres officiels sera tenue pour un crime passible de deux années d’emprisonnement. Or, le Code penal arménien en vigueur prévoit déjà des sanctions pour des dénonciations fausses ou calomnieuses. Mais le travail des media ne tombe pas sous le coup de ces articles. Redoutant que le gouvernement ne prenne prétexte de la vague des “fake news” pour porter atteinte à la liberté d’expression, onze organisations non-gouvernementales d’Arménie militant en faveur de la liberté de la presse ont exprimé leur vive opposition au texte prepare par le gouvernement qu’elles suspectent de viser plus précisément les journalistes et éditeurs de presse. “Cela risque d’entraver le travail des media et de limiter sérieusement les sources d’informations”, a notamment déclaré Ashot Melikian, au nom du Comité pour la defense de la liberté d’expression, basé à Erevan, en soulignant que la nouvelle législation, si elle est mise en œuvre, rendra plus difficile le travail d’investigation des media, et leurs recherches en vue d’obtenir ou de publier des “ informations confidentielles importantes pour l’opinion publique”. “A cet égard, il s’agit bien d’une menace pour la liberté de la presse”, a souligné A.Melikian. Toutes formes de publications de cet ordre avaient été dépénalisées en 2010 en Arménie, sous la présidence de l’ancien dirigeant Serge Sarkissian. “Nous avons déclaré, quelque soit le régime en place, et le réaffirmons aujourd’hui, que nul ne devrait être jeté en prison pour ses propos”, a ajouté A. Melikian en s’exprimant devant les journalistes du service arménien de RFE/RL, en précisant : “La parole doit être combattue par la parole ou par la voie des tribunaux”… Il a rappelé qu les lois en vigueur en Arménie donnaient aux autorités les moyens de combattre les rumeurs fallacieuses ou les declarations calmonieuses. Mais Ara Gabuzian, le chef du groupe de travail dépendant du ministère de la justice qui a élaboré le texte de loi, a justifié avec vehemence les propositions visant à faire tomber sous le coup de la loi la diffusion de telles informations. “La dénonciation calomnieuse est un crime délibéré. Les personnes répandant de telles informations doivent être conscientes de ce qu’elles diffusant des mensonges”, a indiqué A. Gabuzian, qui est aussi professeur de droit à l’Université d’Etat de Erevan.

Il ne s’agit pas dans ce cas d’informations fausses et calomnieuses, mais le responsable du Service de sécurité nationale (SSN) d’Arménie qui avait fourni les éléments d’un article plutôt discréditant pour le ministre des regions Suren Papikian, paru dernièrement dans un journal de Erevan, a été mis en examen et inculpé. Le quotidien “Hraparak” avait publié en fevrier dernier un article dans lequel il était fait état de la condemnation de S.Papikian à une peine de 2 ans et 3 mois de prison en 2006 pour en être venu aux mains avec son officier durant son service militaire qu’il aurait effectué dans une base russe d’Arménie. L’article précisait qu’il aurait été libéré après une année d’emprisonnement. Le journal, qui est plutôt critique à l’encontre des autorités actuelles d’Arménie, a accuse S. Papikian d’avoir délibérément occulté ces faits dans sa biographie officielle. Tout en reconnaissant les faits, S.Papikian avait condamné l’article paru dans “Hraparak”, qu’il a accusé d’avoir empiété sur sa vie privée. Le ministre, qui est l’un des membres les plus influents du gouvernement de Nikol Pachinian, avait appelé les autorités compétentes à démasquer celui qui étaità l’origine des fuites de ces “ informations confidentielles relevant de ma vie privée”. Le Service special d’enquêtes (SIS) avait aussitôt lancé une enquête en ce sens. Le SIS a annoncé lundi 3 mars qu’il avait inculpé un haut responsable du SSN qui aurait abuse des ses pouvoirs pour “recueillir et diffuser illégalement” l’information qui était censée rester confidentielle. Il n’a pas divulgué le nom de l’officier de l’autre grande instance arménienne en terme d’autorité, se contentant d’indiquer qu’il dirigeait un département du SSN et qu’il avait été suspend durant le temps de l’enquête. Il a précisé qu’il n’avait pas été placé en detention préventive. Selon une declaration du SIS, l’officier suspecté dans cette affaire aurait chargé l’un de ses subordonnés à fouiller dans le passé de S. Papikian pour y chercher quelque trace de démêlés avec la justice. Le subordonné, dont l’identité n’a pas été dadantage divulguée, aurait obtenu l’information recherché auprès des services de la police arménienne, selon cette déclaration. Le SIS a indiqué par ailleurs que l’officier impliqué dans cette affaire aurait divulgué ces informations à de “seules fins personnelles”, sans fournir d’autres précisions. Le quotidien “Hraparak” avait peu avant dénoncé le comportement du ministre Papikian, en s’étonnant de la violence de sa reaction à la parution de l’article. Le journal a souligné que les révélations relatives au passé judiciaire de Papikian ne constituaient en rien une violation de sa vie privée, en indiquant en premier lieu, que de telles informations n’auraient pas dû rester secretes. Certains groupes militant pour la liberté de la presse ont soutenu cette position. S.Papikian, 33 ans, es tune figure de proue du parti Contrat civil de Pachinian, qui participa activement à la “Révolution de velours” du printemps 2018. Avant de participer au mouvement qui porta Pachinian au pouvoir, il enseignait l’histoire dans une école privée d’Erevan.