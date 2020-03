À l’attention de la communauté française en Arménie

Message à la communauté française suite à l’apparition du coronavirus en Arménie

Erevan, le 2/03/2020

Les autorités arméniennes ont confirmé dans la nuit du 29/02 au 1/03/2020 avoir détecté un premier cas de coronavirus. Il s’agit d’un ressortissant arménien en provenance d’Iran.

Le Gouvernement de la République d’Arménie a instauré des mesures sanitaires qu’il est recommandé de suivre, notamment sur le site https://www.facebook.com/ministryofhealthcare/ ou http://www.moh.am du ministère de la santé arménien.

Vous pouvez également vous informer sur la plateforme dédiée du gouvernement français : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

De manière générale, et en particulier au retour d’une zone à risques (Chine, Corée du Sud, Iran, Italie du Nord, Japon, Thaïlande, Vietnam, Singapour, Taiwan) et ce durant les 14 jours suivant le séjour, il est recommandé de :

Surveiller sa température 2 fois par jour ;

Porter un masque chirurgical en présence de son entourage et en dehors du domicile ;

Réduire les activités non indispensables (cinéma, restaurant, soirées …) et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements pour personnes âgées…).

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer :

Contacter rapidement les autorités sanitaires arméniennes en signalant votre voyage en téléphonant au 0037410550601, au 0037410550306, au 0037410550307 ou au 8003.

Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital.

L’Ambassade de France en Arménie suit attentivement la situation en liaison avec les autorités arméniennes et le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et vous tiendra informé de son évolution.

Salutations distinguées,

Ambassade de France en Arménie