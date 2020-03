Davit Tonoyan et Irakli Gharbachvili ont discuté des questions de paix dans la région

Le ministre arménien de la Défense David Tonoyan et le ministre géorgien de la Défense Irakli Gharibachvili sont du même avis qu’il n’y a pas d’alternative à la paix dans la région.

« Nous avons eu une rencontre très intéressante avec David Tonoyan et avons discuté de diverses questions concernant le format de la coopération bilatérale et multilatérale. Nous avons échangé des vues sur les défis régionaux. Nous avons également convenu qu’il n’y a pas d’alternative au développement de relations amicales, pas d’alternative à la résolution pacifique des conflits, ainsi qu’au maintien de la paix et de la stabilité dans la région », a déclaré le ministre géorgien de la Défense.