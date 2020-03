Nikol Pashinyan - « Dans la part du lion des indicateurs mondiaux, l’Arménie a fait des progrès »

Le Gouvernement a approuvé le plan d’action 2020-2023 pour l’amélioration de l’environnement des affaires en Arménie lors de sa séance ordinaire. En conséquence, il est envisagé d’assurer la continuité des réformes initiées par le Gouvernement de la République d’Arménie visant à améliorer le climat des affaires et des investissements en Arménie. Il vise avant tout à alléger la charge administrative et financière dans des domaines à fort potentiel d’amélioration par rapport à d’autres pays, tout en assurant le développement de secteurs qui ont enregistré des progrès ces dernières années.

Nikol Pashinyan a souligné l’importance de la décision et les mesures prises par le Gouvernement dans ce sens. « Il y a quelques jours, le Conseil de sécurité a préparé pour moi un rapport sur les progrès de l’Arménie en matière d’indicateurs mondiaux. Il y a des dizaines d’indicateurs dans le monde, vous savez, dans divers secteurs, et dans la plupart de ces indicateurs, l’Arménie a fait des progrès très clairs dans la part du lion. Mais il y a des indicateurs où soit nous n’avons pas progressé, soit les progrès que nous avons réalisés ne sont pas tangibles. Je les ai mis de côté pour que nous puissions également en faire un point à l’ordre du jour avec les vice-premiers ministres et les membres du Gouvernement. Bien sûr, la chose la plus inquiétante pour nous est l’indicateur des affaires, et nous réagissons. Dans le même temps, nos jalons politiques doivent être clairs : créer le meilleur environnement commercial possible en Arménie, et il y a toutes les conditions politiques préalables à cela », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le Gouvernement a clairement défini le programme pour s’engager dans les affaires. Le Chef du gouvernement a souligné l’importance des indicateurs mondiaux pour faciliter les entrées d’investissements étrangers. Nikol Pashinyan a noté que le premier principe du gouvernement, de l’administration publique, dans les relations avec les cercles d’affaires et les citoyens en général, doit être médical - ne pas entraver et, si possible, aider.

Le Premier ministre a également fait référence au rapport « Écart mondial entre les sexes », qui porte sur le sujet des avortements fondés sur le choix des sexes et a noté qu’il est inacceptable et inadmissible. Le Chef du gouvernement a chargé les responsables des organismes compétents de prendre des mesures pour éviter de tels cas.

L’Exécutif a approuvé le rapport sur le processus et les résultats de la mise en œuvre du programme du Gouvernement arménien, qui sera soumis à l’Assemblée nationale comme prévu. Le rapport a été élaboré avec la participation de toutes les parties prenantes. Il comprend des résultats et des indicateurs numériques de performance pour le programme gouvernemental. Le rapport était également basé sur les « 100 faits sur la nouvelle Arménie » présentés périodiquement par le Premier ministre arménien. La structure du rapport est conforme à la structure du programme gouvernemental et comprend 8 sections.

En faisant référence au rapport, Nikol Pashinyan a déclaré : « Je pense que les bilans d’activité sont une partie importante de nos activités et je veux dire non seulement pour le Gouvernement en général, mais pour tous les ministères. Je pense que de tels rapports et la présence de segments concrets dans le rapport montrent également la qualité du travail de tel ou tel ministère, y compris les 100 faits que nous avons publiés trois fois. En même temps, il est possible de s’autocontrôler. J’ai suggéré aux ministères de faire un auto-contrôle et de vérifier lequel de ces 100 faits est pertinent pour tel ou tel ministère, et en conséquence, on peut même faire une auto-évaluation de la qualité du travail. »

L’Exécutif a approuvé la proposition de signature du protocole sur les amendements à l’accord du 10 octobre 2014 sur l’adhésion au traité sur l’Union Économique Eurasiatique de la République d’Arménie du 29 mai 2014. L’augmentation des droits de douane stipulée dans le contrat, à compter du 1er janvier 2020, sera retardée d’un an, à l’exception des véhicules terrestres inclus dans les 87 groupes de produits.

Nikol Pashinyan a souligné l’importance de la décision et a noté : « En fait, le régime de privilège pour plus de 600 produits est maintenu et prolongé d’un an. Cela représente au moins 30 millions de dollars d’économies pour les citoyens de la République d’Arménie, et nous espérons que ces économies seront utilisées correctement pour aider notre économie. Mais les procédures doivent encore être suivies et doivent être effectuées rapidement pour les mettre en vigueur le plus rapidement possible. »