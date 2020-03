Les mesures de prévention contre le coronavirus ont été discutées au gouvernement

Le Premier Ministre Nikol Pashinyan a tenu hier une réunion de la Commission de coordination des travaux de prévention de la propagation du coronavirus en République d’Arménie.

Le ministre de la Santé Arsen Torossian a présenté les statistiques actuelles sur la prévalence du coronavirus en Arménie, ainsi que dans le monde et la région. Il a noté qu’en ce moment la situation en Arménie est la même qu’hier - 1 cas confirmé et 31 personnes en quarantaine dont l’état de santé est normal. Au total, 120 études de laboratoire ont été menées, dont une seule a donné un résultat positif. Aujourd’hui, 9 tests supplémentaires seront effectués, dont les réponses seront publiées. Le contrôle renforcé aux points de contrôle frontaliers se poursuit, tous les camions arrivant du point de contrôle frontalier de Meghri sont accompagnés de spécialistes du ministère de la Santé et de la police. Le ministre Torosyan a noté que l’Organisation mondiale de la santé appelle également à mesurer la température individuellement.

Les travaux sectoriels et les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus ont été discutés. Le Premier ministre a donné des recommandations aux responsables dans le cadre des actions à venir.

Résumant la réunion, Nikol Pashinyan a noté : « Tout d’abord, notons que, heureusement, depuis hier, nous n’avons pas eu de changements négatifs, c’est-à-dire que nous n’avons pas de nouveaux cas de coronavirus. Pendant ce temps, plusieurs cas suspects ont été diagnostiqués et la réponse a été négative. Nous attendons actuellement les réponses à 9 tests et informerons le public dès que les réponses seront prêtes. Nous espérons qu’ils ne seront pas confirmés, mais si, à Dieu ne plaise, ils sont confirmés, nous en informerons. S’ils sont confirmés, cela ne devrait pas être une raison de paniquer, parce que, répétons encore une fois, il s’agit d’une maladie traitable, et jusqu’à présent, notre seul cas diagnostiqué a progressé au point que le patient ne reçoit actuellement pas de soins intensifs parce qu’il n’a pas de plaintes, pas de symptômes, pas de fièvre. Maintenant, cet homme regarde la télévision dans sa chambre au Centre médical des maladies infectieuses. Nos concitoyens qui se trouvent dans le complexe hôtelier du Golden Palace vont aussi bien, personne n’a de symptômes pour le moment, ils n’ont pas de température. Hier, nous avons diagnostiqué 3-4 cas suspects, tous négatifs. Aujourd’hui, selon toute vraisemblance, nous allons tester 9 personnes pendant la journée. Si la première réponse est positive, un nouveau test sera effectué, c’est-à-dire que le public recevra les réponses finales après un nouveau test afin que nous ne diffusions pas d’informations non vérifiées.

Maintenant sur les solutions d’aujourd’hui. Compte tenu de la situation épidémique dans notre région, nous avons décidé d’étendre et de renforcer les restrictions à la frontière arméno-iranienne, nous entamerons le processus d’annulation d’un régime sans visa avec l’Iran et le régime des visas sera rétabli dans les 5 jours. Bien sûr, nous sommes en contact constant avec nos collègues iraniens, nous exprimons notre soutien au peuple ami et au gouvernement iranien pour surmonter cette situation difficile, et dans la mesure de nos capacités, nous aiderons nos voisins et le peuple ami et le gouvernement iranien.

L’appel du groupe de travail, notre demande à nos compatriotes, est de limiter autant que possible les voyages en Italie et de limiter autant que possible les voyages en Turquie. En général, bien sûr, le ministère de la Santé et le gouvernement prennent toutes les mesures nécessaires et abordables, mais la conclusion la plus importante de nos experts et de la discussion d’aujourd’hui est que le moyen le plus fiable de prévenir la propagation du coronavirus est la responsabilité personnelle de chaque personne.

Tout d’abord, compatriotes qui n’ont aucun symptôme, je vous exhorte à nouveau à suivre strictement les recommandations du ministère de la Santé, à respecter les règles d’hygiène personnelle avec une double et triple vigilance, et pour ceux qui ont des symptômes, nous les exhortons à ne pas se soigner eux-mêmes, mais à contacter aux établissements de santé et attendre les réponses. Bien sûr, il est maintenant clair que le nombre de signaux d’alarme a augmenté ces derniers jours, mais heureusement, à ce jour, aucun de ces signaux n’a été confirmé comme maladie à coronavirus.

Nous continuerons notre travail. Aujourd’hui, le groupe de travail préparera une décision gouvernementale, et le gouvernement prendra cette décision lors de la séance gouvernementale pour qu’elle prenne effet demain. Vous savez déjà qu’une décision a été prise d’introduire des vacances d’une semaine dans les établissements d’enseignement, c’est-à-dire que les vacances de printemps ont été reportées, et à la fin de la semaine, nous verrons quelle est la situation et nous prendrons les décisions nécessaires.

Je sais qu’une question se posera sur la raison pour laquelle nous ne fermons pas la communication dans d’autres directions. Tout d’abord, il est impossible de fermer toutes les directions, car cela signifie un isolement complet. Nous évaluons actuellement les zones à risque et menons des travaux plus intensifs dans les zones les plus à risque. Malheureusement, le coronavirus est pratiquement répandu partout, et dans le monde moderne, il existe non seulement des moyens de communication directs, mais aussi indirects. Malheureusement, nous devons admettre que cela ne garantit pas la prévention d’une nouvelle propagation, mais nous rendons le processus aussi gérable que possible afin de pouvoir contrôler la situation autant que possible.

Les mesures seront renforcées, notamment celles liées au transport de marchandises. Aujourd’hui, le Comité des recettes publiques et le Ministère de l’Economie travailleront ensemble. Selon toute vraisemblance, certaines exceptions seront à nouveau faites pour certains produits si nécessaire. Et nous devons également demander à nos concitoyens d’éviter de se rendre en République islamique d’Iran pour l’importation de marchandises à partir de là. Maintenant, dans la décision du gouvernement, nous allons introduire un tel règlement pour y arriver.

Chers compatriotes, nous avons également discuté de la situation du marché. Bien que cela semble être un phénomène à court terme, vous n’avez pas besoin de paniquer dans les magasins. Certes, nous avons une pénurie de certaines nécessités de base, en particulier, les plus importantes d’entre elles sont des masques, mais ce problème existe non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Maintenant, nous avons même des informations selon lesquelles il existe des entreprises qui sont prêtes à importer des masques, mais comme les prix ont augmenté dans le monde entier, ils craignent d’être accusés de prix spéculatifs. Cependant, la Commission d’État pour la protection de la concurrence économique travaille avec eux, et nous devons veiller à ce que le marché ait un prix objectif pour les masques, mais nous devons également comprendre que les prix ont augmenté dans le monde entier, par conséquent, nous nous attendons à une certaine augmentation du prix du marché pour les importations nouveaux partis. De plus, heureusement, en Arménie, nous avons la production des antiseptiques. Ce boom a été enregistré samedi et dimanche, et c’était tout simplement inattendu pour nos fabricants. Ils ont assuré qu’au cours des prochains jours, la production complète serait lancée et la demande du marché satisfaite.

Le principal danger de la communauté internationale et arménienne - et il existe aujourd’hui des dizaines de tels titres dans la presse internationale - est la panique à propos du coronavirus. Maintenant, les élèves sont en vacances, à cet égard, nous notons que ce serait des vacances une semaine plus tard ou plus tôt, cela ne change rien. Et si chacun de nous prend la responsabilité de son propre comportement, cela signifie que la République d’Arménie devrait continuer à vivre sa vie normale, en accordant plus d’attention à la discipline personnelle.

Et donc, notre tâche principale est la suivante : en tout cas, il ne devrait pas y avoir de panique, de déclarations de panique, d’appels de panique en Arménie. Pour ce faire, le gouvernement devrait garantir qu’il n’y a pas une telle panique, et la garantie est que nous ne cacherons aucune information aux citoyens de la République d’Arménie. C’est le plus important. Une fois de plus, nous notons que nos concitoyens ne devraient se fier qu’aux informations diffusées par le gouvernement et d’autres organismes officiels. Il n’y a pas d’autre source sur le coronavirus que le gouvernement de la République d’Arménie, le ministère de la santé et d’autres organismes officiels.

Par conséquent, nous menons une vie normale et travaillons au programme de développement de notre pays. D’ailleur, les rumeurs de panique à Tsaghkadzor ont été exagérées. Hier, comme je l’ai promis, ma famille, le ministre de la Santé, le ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports et d’autres fonctionnaires ont passé la soirée et la nuit à Tsaghkadzor. Il y a des touristes à Tsaghkadzor, beaucoup de touristes, et je suis allé dans plusieurs restaurants, cafés et je me suis promené dans la ville.

Alors, nous devons vraiment nous rapporter à la situation calmement, de manière équilibrée, bien sûr, être vigilants, attentifs, comprendre que la maladie est dangereuse, mais gérable, et nous espérons que la situation ne va pas empirer. Encore une fois, je tiens à dire qu’aujourd’hui, nous avons 9 cas suspects et que nous devons effectuer des tests. Même si un ou deux de ces 9 cas sont confirmés, il n’est pas nécessaire de tirer des conclusions apocalyptiques, car nous avons maintenant un patient qui est de jure malade, mais de facto pas très malade. Nous espérons qu’au moins de facto, nous achèverons ce processus dans cet état d’esprit. Aucune restriction n’est actuellement requise, les gens peuvent facilement aller au cinéma, aller au théâtre, célébrer les anniversaires, etc., mais en plus, ils doivent se laver les mains plus souvent et soigneusement, être plus attentifs et éviter la pénétration de virus ou de bactéries dans le monde extérieur éternue et le reste est contrôlable. »