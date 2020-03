Le Premier ministre a félicité les diplomates à l’occasion de la Journée du diplomate

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté lundi 2 mars 2020 à l’événement consacré à la Journée du diplomate au ministère des Affaires étrangères.

Le Premier ministre a félicité tous les diplomates à l’occasion de la Journée professionnelle et a noté que cette journée était célébrée à l’occasion de la cérémonie de levée du drapeau arménien aux Nations Unies. « Au cours de ma carrière journalistique et politique, j’ai entendu des histoires sur la façon dont le service diplomatique arménien a été créé à partir de zéro, lorsque de nombreuses personnes, tournant à 180 degrés dans leur carrière professionnelle, dans leurs projets de vie, se sont consacrées à la création du corps diplomatique arménien. Je voudrais souligner la contribution de nos nombreux compatriotes de la Diaspora qui ont rejoint ce processus et de nombreux Arméniens qui, comme je l’ai dit, n’ont peut-être jamais pensé à planifier un service diplomatique pour une patrie indépendante lors de la planification de leur vie. Et donc, plaçant pierre sur pierre, le système diplomatique de l’Arménie a finalement été crée et se présente désormais comme un institut. Je pense que nous devons affirmer que notre diplomatie a connu quelques succès glorieux dans notre histoire moderne, bien sûr, il y a eu des problèmes, des échecs et nous devons poursuivre ce processus », a noté Pashinyan, ajoutant que cela est typique pour la diplomatie de tout pays. Selon le Premier ministre, le moment est venu pour nous de fixer de nouvelles tâches et d’orienter nos travaux futurs.

Le Chef du gouvernement a évoqué le programme qu’il a élaboré pour l’administration publique et le système diplomatique après avoir assumé le poste de Premier ministre de la République d’Arménie. « Je pense que notre tâche la plus sérieuse devrait être de surmonter le complexe d’infériorité d’un représentant de petit pays, car peu importe à quel point il est naturel, ce complexe, je pense, est vraiment un obstacle pour nous. Mais d’un autre côté, seul le système diplomatique ne peut surmonter ce complexe ou cette difficulté, car cette difficulté doit être surmontée à tous les niveaux, cette difficulté doit être surmontée au niveau de l’ensemble de l’institution étatique, de chaque entité, de chaque institution, parce que je pense que dans le monde extérieur, la diplomatie exprime la psychologie qui est enracinée dans le pays, juste au niveau diplomatique parfois, elle peut être plus visible », a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu’il fallait se concentrer sur cette question.

« La devise que nous avons adoptée cette année avant la réunion diplomatique, « Souveraineté, panarménité, coopération » , s’est en général fixé cet objectif, si nous pouvons le dire au niveau génétique. Et nous devons travailler en accord avec cette psychologie. Mais de toute façon, je donne aux diplomates un rôle dirigeant ici, car à mon avis, le diplomate est la personne qui croit qu’il peut changer le monde, il peut changer les destins, il peut changer le destin de son pays, de son peuple, et cette mission même devrait être au cœur de notre service diplomatique et, bien sûr, de l’ensemble de nos activités d’administration publique », a déclaré Nikol Pashinyan.

Selon le Premier ministre, cela devrait également être la psychologie de chaque citoyen de la République d’Arménie, en commençant par un entrepreneur et en terminant par un fonctionnaire. Le Chef du gouvernement a noté que la diplomatie devrait présenter cette psychologie au monde extérieur et que le résultat de ce changement psychologique devrait être le changement d’attitude du monde envers nous. « En général, nous nous sommes fixés une tâche très difficile mais vitale, à savoir changer notre estime de soi et l’attitude des autres envers notre pays. Et c’est le problème stratégique que nous devons résoudre. Pour le dire simplement, nous avons maintenant fixé la tâche de changer la classe de notre pays.

Félicitant toutes les personnes présentes, je voudrais encore une fois féliciter tous nos diplomates et les remercier pour leurs services. Je tiens à vous assurer que je crois sincèrement que notre service diplomatique a aujourd’hui le potentiel de changer le monde de notre part et de changer l’attitude du monde envers notre pays. Nous sommes un État souverain, et chaque jour de notre activité, le niveau de notre souveraineté doit augmenter. La philosophie de notre politique nationale doit vraiment être basée sur la logique panarménité, et comme je l’ai dit, la République d’Arménie devrait agir en tant que représentant de tous les Arméniens du monde, dans les relations internationales », a noté Pashinyan, ajoutant que la coopération est l’un des principes les plus importants de nos activités diplomatiques et publiques.

Nikol Pashinyan a souligné que la République d’Arménie devrait être un partenaire fiable dans les relations internationales et que l’aspiration à un partenariat fiable avec la République d’Arménie devrait augmenter chaque année, chaque mois. « En général, la tâche est compréhensible ; Nous devons travailler dans cette direction, et c’est avant tout la mission diplomatique d’augmenter le nombre des amis de la République d’Arménie dans le monde - dans les pays amis, les organisations et les cercles en général - et pour cela nous devons être un partenaire fiable. J’espère que nous serons en mesure de rendre le service diplomatique de plus en plus attrayant, même si, à mon avis, aujourd’hui, le service diplomatique est l’un des plus attrayants en Arménie, qui, selon moi, est l’évaluation la plus objective du travail accompli par le ministère des Affaires étrangères et nos diplomates en général. Encore une fois, je vous remercie pour tous les services fournis à la République d’Arménie et au peuple arménien jusqu’à présent », a déclaré le Premier ministre Pashinyan.

À l’occasion de la Journée du diplomate, par la médiation du Premier ministre de la République et par décrets présidentiels, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Arménie auprès de la République du Liban Vahagn Atabekian a été élevé au rang de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, le Conseiller au Département Moyen-Orient et Afrique du Ministère des Affaires Étrangères Youri Babakhanian a été élevé au rang de ministre plénipotentiaire, ainsi que le rang de ministre extraordinaire et plénipotentiaire a été attribué à Vahe Kevorkian, Conseiller du ministre des Affaires étrangères, et Anahit Haroutiounian, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Arménie au Canada. Armenouhi Galstian, directrice du Département des Finances et du Budget du ministère des Affaires étrangères, a reçu la Médaille de la Gratitude pour une activité efficace pendant de nombreuses années.