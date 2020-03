Henrikh Mkhitaryan : j’ai reçu de nombreuses menaces des Azéris

Dans une interview accordée à Evgueni Savine un journaliste russe, l’international arménien Henrikh Mkhitaryan a affirmé qu’il avait reçu de nombreuses menaces des Azéris. L’Arménien n’avait pas désiré « mettre sa vie en danger » en participant à la finale d’Europa League entre Arsenal et Chelsea à Bakou.

« Je ne pouvais pas mettre ma vie en danger. J’ai souvent reçu des menaces des Azéris. Des messages sur Instagram, facebook, mais maintenant je n’y fais pas attention à cela. Je suis fer d’être Arménien, je remercie mon peuple, ma nation qui m’aime et me soutien. Je fais tout pour eux » dit Henrikh Mkhitaryan au journaliste russe.

Henrikh Mkhitaryan évoqua sa carrière, de Pyunik Erévan (Arménie) à Chakhtior Donetsk (Ukraine), de Borussia Dortmund (Allemagne) à Manchester United et Arsenal (Angleterre) puis à l’AS Rome (Italie). Il raconta également ses relations tendues avec José Mourinho l’entraîneur de Manchester United.

Henrikh Mkhitaryan parla également du football d’Arménie.

Krikor Amirzayan