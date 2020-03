Le catholicos Aram Ier de Cilicie a reçu à Antelias (Beyrouth) les participants du Forum international des journalistes Arméniens

Le 1er mars, le Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie a reçu au siège du catholicossat à Antelias (Beyrouth) quelques participants du Forum international des journalistes Arméniens.

Ces journalistes étaient Satik Seyranyan (rédactrice en chef de « 168 heures ») et présidente de l’Union des journalistes d’Arménie, Tigran Haroutiounyan fondateur et président de l’agence « Noyan Tapan », Mikhaïl Hadjeyan le président de l’association pan-arménienne des journalistes, Aram Ananyan le directeur de l’agence Armenpress, Chahan Kandaharian le rédacteur en chef du journal « Aztag », Sevag Hagopian le rédacteur en chef du journal « Zartonk ». Selon Aram Ier l’objectif du forum est de rapprocher les médias d’Arménie et de la diaspora pour une plus grande efficacité de la vie arménienne. Le forum international des journalistes Arméniens se déroule sur deux jours à Antelias.

Krikor Amirzayan