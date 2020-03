A Erévan, la fille de l’émir du Koweït a raconté l’histoire de sa grand-mère arménienne survivante du génocide

Dans le cadre des rencontres de la fondation « City of smile » (la ville des sourires) la présidente de l’organisation, Anna Hakobyan a invité à la résidence présidentielle de l’Arménie le 2 mars, la fille du 14e émir du Koweït, Cheikh Hessa Saad al-Abdullah al-Sabah. La rencontre fut très chaleureuse la fille de l’émir du Koweït a présenté l’organisation Arab Council of Businesswomen dont elle est membre. De son côté Anna Hakobyan a présenté l’organisation caritative « City of smile » ainsi que l’association « Femmes pour la paix ». Lors de l’entretien la fille de l’émir du Koweït a évoqué ses visites en Arménie en affirmant qu’à chaque fois elle était chaleureusement accueillie. Elle a évoqué également sa grand-mère arménienne, une survivante du génocide qui était arrivée à Deir-el-Zor en Syrie et rencontré son futur mari le grand-père de Cheikh Hessa Saad al-Abdullah al-Sabah. La petite-fille de cette arménienne, la fille de l’émir du Koweït a affirmé qu’elle avait beaucoup appris de cette grand-mère arménienne qui avait éduqué ses enfants et qui leur avait donné un objectif dans leur vie.

Krikor Amirzayan