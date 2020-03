Lorenzo Fonseca : Mkhitaryan est un joueur important pour l’AS Roma dont le jeu s’améliore chaque jour

Après la 26e journée du championnat d’Italie, Paulo Fonseca l’entraîneur de l’AS Roma -qui s’imposé 4-3 sur Cagliari- s’est exprimé au sujet de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan, l’un des meilleurs joueurs du match et auteur d’un but et d’une passe décisive. « Mkhitaryan améliore son jeu de jour en jour. Il est très important pour nous » dit Paulo Fonseca.

A la question de savoir si Henrikh Mkhitaryan et Lorenzo Pellegrini pouvaient jouer ensemble, l’entraîneur portugais de l’AS Roma dit que « nous avons encore de très nombreuses rencontres et tous les joueurs auront leur chance, mais ce sont les meilleurs qui joueront davantage ».

Krikor Amirzayan