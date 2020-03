ASILVA expose au Musée Erebouni

L’artiste plasticienne ASILVA exposera à Erevan durant tout le mois d’avril 2020, sur deux sites : le prestigieux Musée Erebouni et la Galerie Nur, située dans l’hôtel Mariott.

Peintre et sculpteur de renommée internationale, présidente de l’Association ARIANE-ESSOR et chef du groupe « De l’apparence à l’imaginaire » au salon « Comparaisons » du Grand Palais, Asilva a exposé dans le monde entier.

Voir ses œuvres côtoyer des trésors millénaires, au cœur du Musée Historique et Archéologique Erebouni, est vécu par l’artiste comme une consécration. Sensible à cet honneur particulier, ASILVA a eu à cœur de concilier ses exigences et son style personnel de création en restant en cohérence avec ces merveilleux objets venus de la lointaine Ourartou.

A la frontière du figuratif et de l’abstrait, ses compositions jouent habilement avec la géométrie en restant sous le signe du Nombre d’Or, avec le soin extrême qui caractérise son travail.

Exposition personnelle du 1er au 30 avril 2020

Musée Erebouni et Galerie Nur (Hôtel Mariott) à Erevan

www.asilva-peintre.com