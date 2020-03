Collomb-Képénékian : A Lyon, l’histoire d’un je t’aime moi non plus

Les 15 et 22 mars prochains, les Français seront appelés aux urnes pour procéder au renouvellement des conseils municipaux. Ces élections, fondamentales pour la vie quotidienne, le sont aussi pour le mouvement associatif, tant sur le plan communal que national, étant donné leur impact sur la composition future du Sénat. À ce titre elles intéressent doublement les Français d’origine arménienne engagés pour la défense de leur culture, de leur mémoire au niveau local, mais également politique. Nous avons décidé de procéder pour cette échéance à quatre focus sur Paris, Marseille, Lyon et Strasbourg.

Aujourd’hui, nous publions l’historique du combat fratricide entre Gérard Colomb et Georges Képénékian, tous deux proches d’En Marche et du président de la République. Rien ne va plus, hélas, entre le maire sortant et celui qui a été son successeur. Une situation qui pourrait profiter aux Verts.

Situation originale à Lyon où les électeurs devront voter deux fois les 15 et 22 mars pour désigner : d’une part les conseillers municipaux de la ville de Lyon (500 000 habitants) et d’autre part des conseillers pour la métropole (2e unité urbaine de France, 1 600 000 habitants, 59 communes). Avec des candidats présents ou non sur les listes des deux scrutins les électeurs risquent fort, non seulement d’y perdre leur latin (normal dans l’ancienne Lugdunum) mais aussi d’aller au plus simple pour échapper au casse-tête. Dans ce cas, le plus simple s’appelle Gérard Collomb, l’actuel maire de Lyon, élu depuis 43 ans, et candidat à la présidence de la métropole.

Quid alors de Lyon où pendant seize mois (de juillet 2017 à novembre 2018) le maire s’appelait Georges Képénékian ? N’était-il pas naturellement logique que Képé, retrouve le fauteuil de maire, lui qui avait gardé la place au chaud quand Collomb occupait les hautes et lourdes responsabilités de ministre d’État en charge de l’intérieur ? Mais Collomb a adoubé un jeune (40 ans) gymnaste de haut niveau, Yann Cucherat, actuel adjoints aux sports et aux grands évènements, pour conduite la liste. Exit donc Georges Képénékian. L’histoire d’une déchirure.

Képé le loyal

Képé le loyal, qui a rendu les clés de la mairie, dès que Collomb a quitté la place Beauveau ; Képé le fidèle qui s’est lancé dans la politique avec Collomb au point d’être le directeur de ses campagnes électorales, adjoint à la culture, puis Premier adjoint en 2014 ; Képé le médecin, qui a plus d’une fois pris le pouls du maire, restant à son chevet dans les moments difficiles. Képé a été dégagé en quelques semaines. Son crime ? avoir voulu jouer les « go-between » comme il l’a toujours fait, entre Gérard Collomb redevenu maire mais visant la métropole et l’actuel président de la métropole David Kimelfeld candidat à sa propre succession.

2017 : la vie rêvée

Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron en 2017 Collomb monte à Paris pour y vivre le couronnement de sa vie politique. Devenu numéro 2 du gouvernement, il laisse Kim et Képé deux de ses fidèles lieutenants à la tête des deux grandes maisons : l’hôtel de ville et la métropole dont le siège, au cœur de l’arrondissement le plus peuplé de Lyon, voisine avec la gare de la Part Dieu, le centre commercial du même nom et les studios de France 3. L’histoire sur la rive droite du Rhône, la modernité rive gauche. Cette troïka locale incarne alors le macronisme triomphant.

Seize mois plus tard, « le nouveau monde » ayant pris ses aises dans la capitale des Gaules. Collomb qui avait beau eu multiplier les allers-retours, entre Paris et Lyon, quand il sentait du tangage dans « sa » ville, a senti la situation lui échapper. Lorsque Collomb a claqué la porte du gouvernement pour revenir « chez lui » le scénario avait évolué. Kim et Képé se seraient alors bien vus, faire front commun pour conserver la ville et la métropole et laisser à Gérard Collomb le soin de vivre paisiblement entre Saône et Rhône le reste de son âge. C’était oublier que l’on ne passe pas impunément par le feu de l’exercice gouvernemental, que ce pouvoir-là laisse des traces indélébiles et que l’expérience acquise change le regard. Collomb entendait bien jouer le retour, poursuivre « ses » grands projets, reprendre sa métropole dans ses bras, retrouver l’affection des Lyonnais en baume apaisant pour ses déceptions parisiennes matinées de l’affaire Benalla.

Képé a rendu les clés. Kim est resté à la métropole pour sauvegarder une majorité brinquebalante. Ensuite le scénario a dérapé. Le docteur Képé a-t-il oublié que la mémoire est par définition sélective ? Le maire par intérim ignoré la règle qui veut que plus les élus ont le cuir tanné, plus ils deviennent sensibles et susceptibles ? Le chef d’orchestre des campagnes électorales balayé le fait que la route politique compte plus de zigs zags que de lignes droites ? Sommé par Collomb de choisir son camp entre lui et David Kimelfeld ; taclé par des grognards sautant sur l’aubaine de voir chuter ce poids lourd du premier cercle, Képé a craqué. Dans un sursaut orgueil, il a joué son va-tout en annonçant sa candidature à la mairie de Lyon, et basculer dans le camp de David Kimelfeld. Moins de trois ans après la lune de miel le divorce était consommé entre Collomb et ses deux lieutenants généraux devenus ses frères ennemis.

Le péril vert ?

Un mois avant le scrutin, Gérard Collomb fait la course en tête des sondages. Entré au conseil municipal en 1977, élu maire de Lyon en 2001, franc-maçon et ami des archevêques, socialiste et chouchou des milieux économiques, il est devenu au fil des ans le maire de la bourgeoisie et des centristes après avoir été adoubé par Raymond Barre. Dans les tribunes du stade à Décines, il suit les matches de l’OL aux côtés de Jean Michel Aulas, bavarde avec les stars d’ Hollywood que Thierry Frémaux accueille chaque année lors du festival lumière, mais pour les Lyonnais il est avant tout « Gégé ». Avant lui Edouard Herriot, agrégé de lettres comme lui, était devenu : « Doudou » et élu pendant 52 ans. Un signe qui n’a pas échappé à LREM. Elle soutient officiellement, Collomb reléguant Kimelfeld et Képénékian au rang de dissidents. La guerre des clans occupe le devant de la scène.

Il arrive que l’air devienne irrespirable, pas seulement à cause de la pollution. Du côté des adversaires, on observe les duels et on compte les points. Face à Collomb, la droite du Premier vice-président de la région Auvergne-Rhone-Alpes, Etienne Blanc à Lyon, et du sénateur François Noel Buffet à la métropole a fini par trouver son rythme et la gauche semble réduite à faire de la figuration. Dans ce contexte un peu particulier, ce sont les Verts qui se frottent les mains et tracent leur sillon en grimpant régulièrement dans les sondages. Au point d’inquiéter le landerneau qui s’est trouvé un nouveau slogan « tout sauf Grenoble » où l’écologiste Eric Piolle s’est installé à la mairie en 2014. Chacun verdit son programme et les imaginations galopent élaborant les scénarios les plus improbables. La cuisine politique n’étant jamais loin de la cuisine lyonnaise, on concocte déjà mille et une recettes… pour le second tour sachant que les résultats du premier tour conditionneront les alliances et qu’il faudra aussi compter avec les amitiés débordant le champ politique.

À Lyon rien n’est impossible, même le plus improbable.

Jeanine Paloulian