L’interview d’Anne Hidalgo : Une fidélité à toute épreuve

Les 15 et 22 mars prochains, les Français seront appelés aux urnes pour procéder au renouvellement des conseils municipaux. Ces élections, fondamentales pour la vie quotidienne, le sont aussi pour le mouvement associatif, tant sur le plan communal que national, étant donné leur impact sur la composition future du Sénat. À ce titre elles intéressent doublement les Français d’origine arménienne engagés pour la défense de leur culture, de leur mémoire au niveau local, mais également politique. Nous avons décidé de procéder pour cette échéance à quatre focus sur Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg.

Aujourd’hui, nous publions l’interview d’Anne Hidalgo. La maire sortante de Paris travaille sur un projet de maison d’Arménie dans le 15e et prévoit une coopération humanitaire et culturelle avec l’Artsakh. Entre autres…

Nouvelles d’Arménie Magazine : Quelle est la philosophie générale de votre projet ?

Anne Hidalgo : L’écologie, la solidarité, la proximité et l’engagement : c’est la philosophie générale de mon projet. Depuis que j’ai été élue il y a six ans, beaucoup a déjà été fait. Nous avons posé les bases d’un nouveau chapitre de l’histoire de notre ville mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire parce qu’en l’espace de six ans, le monde a changé. À Paris, les canicules sont plus longues, plus fréquentes, plus intenses. Paris doit protéger chacun de ses habitants et donner de la force à toutes et tous. Le Paris que je veux, c’est un Paris qu’on traverse à pied ou à vélo, un Paris sans diesel, sans plastique, des cantines bios et en circuits courts, des commerces et des artisans qui « fabriquent à Paris », une ville qui jette moins et qui trie plus, une ville apaisée et accessible. C’est un Paris plus vert, plus propre, plus tranquille, où tout le monde trouve sa place. C’est aussi une ville où l’on trouve tout ce dont on a besoin près de chez soi, ce que j’appelle la « ville du quart d’heure » : les commerces, mais aussi des services publics pour aider les Parisiennes et les Parisiens dans la vie de tous les jours. Enfin, c’est une ville où les habitants décident pleinement de leur avenir.

NAM : Si demain vous êtes réélue, quelles seront les trois premières mesures que vous ferez voter ?

Anne Hidalgo : Je peux au moins vous dire quelles seront mes toutes premières, même si elles ne se résument pas au nombre de trois ! La première, c’est l’écologie. Nous créerons de nouveaux parcs, planterons des arbres, transformerons le Périphérique, donnerons encore plus de place aux piétons et aux vélos et rendrons possible la baignade dans la Seine. Ma conviction est simple : nous avons 10 ans pour agir. 10 ans pour adapter notre ville et faire qu’elle reste vivable même avec des températures élevées. Mais pour moi, cette transformation écologique de la ville doit être solidaire. Solidaire avec celles et ceux qui sont souvent les premières victimes des dérèglements climatiques et qui pourtant y contribuent le moins : je pense aux Parisiennes et Parisiens des classes populaires et moyennes. C’est pour ça que cette ville plus verte, plus végétale, qui protège tous les êtres vivants, doit aussi être une ville où il est facile de vivre si vous avez des enfants, où vous pouvez vous loger si vous arrivez à Paris, profiter de nos rues si vous êtes retraité. Et ces transformations de la ville, je veux que nous les menions ensemble. Ces six dernières années, nous avons mis en place un budget participatif qui permet aux Parisiennes et aux Parisiens de décider de l’utilisation de 5 % du budget d’investissement grâce au budget participatif. Je veux aller plus loin : désormais 25 % du budget d’investissement sera construit de manière participative. Je consulterai aussi les habitants grâce à des référendums dont le premier sur « Air bnb » avant l’été pour déterminer dans chaque arrondissement le nombre maximal de journées de location.

NAM : Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos administrés d’origine arménienne ?

Anne Hidalgo : Je tiens d’abord à leur dire qu’avec le CCAF, nous réfléchissons à construire à Paris un centre de la culture et de la mémoire arméniennes qui expliquerait aux Parisiennes et aux Parisiens ce qui fut le premier génocide du XXe siècle et qui leur montrerait aussi l’apport inestimable de la culture arménienne et des Français d’origine arménienne à notre pays, de Missak Manouchian - dont j’ai soutenu le projet de panthéonisation - à Charles Aznavour. Les discussions sont en cours en vue de la réalisation, très prochaine à présent, d’un projet ambitieux, un lieu essentiel à Paris, répondant aux aspirations et attentes légitimes de partage de la mémoire, de la culture et de l’histoire arméniennes. Nous avons trouvé un endroit pour l’accueillir, dans le XVe arrondissement, rue Georges Citerne. Le CCAF a fait réaliser une étude architecturale qui présage d’un beau bâtiment, végétalisé et ouvert sur l’extérieur. Nous devrions avoir terminé le montage juridique d’ici l’été 2020.

Pour que la mémoire du génocide perdure, je souhaite aussi que sa négation soit punie par la loi. C’est une revendication juste, aussi ancienne que le vote historique, à l’initiative du président Chirac, de la courageuse loi du 29 janvier 2001 par laquelle « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Vous savez qu’en 2012 une loi qui pénalisait la négation du génocide a été censurée sur le plan constitutionnel. Pourtant, depuis lors, malgré les promesses des gouvernements de travailler à un nouveau texte qui serait recevable, rien n’avance. Est-ce donc si difficile de punir les négateurs du génocide arménien comme le sont ceux de la Shoah depuis la loi Gayssot ? Pendant cette mandature, j’ai voulu travailler avec l’Arménie qui innove, qui se bat pour l’avenir de sa jeunesse dans un contexte économique difficile. Dans ce domaine, l’Arménie est une source d’inspiration, notamment au travers du centre TUMO, école de la création numérique que j’ai découverte à Erevan. J’ai souhaité en importer le principe et un centre TUMO est désormais ouvert à Paris à 2000 jeunes Parisiens et Franciliens, au Forum des Images. Avec Marie-Lou Papazian, qui dirige TUMO dans la capitale arménienne, nous avons réussi, en un temps record, à transposer ce concept innovant à Paris. C’est une belle vitrine de l’esprit d’innovation de l’Arménie, de la pédagogie de son enseignement et de la jeunesse arménienne. Je tiens à rappeler mon soutien constant à l’Arménie parce que c’est un pays qui lutte à chaque instant pour son droit à exister. Parce que c’est un pays qui a donné l’exemple d’une révolution démocratique et non-violente, menée par le Premier ministre Nikol Pachinian que j’ai eu l’honneur de recevoir à l’Hôtel de Ville en septembre 2018. Parce que nous tous nous devons nous battre encore contre le négationnisme qui reste présent dans le discours de certains États. Heureusement des hommes et femmes courageux, en Turquie même, publient des livres qui défendent la vérité historique. Je souhaite plus particulièrement saluer le sociologue et historien Taner Akçam, qui a payé du prix de la prison puis de l’exil son engagement et qui a été distingué de la médaille du CCAF il y a quelques jours. Je pense aussi au député stambouliote Garo Paylan qui a pris de grands risques en s’exprimant en faveur d’une reconnaissance du génocide commis par son propre pays et à qui j’avais remis la Médaille de la ville de Paris il y a trois ans.

Enfin, j’ai pris bonne note, lors du Dîner du CCAF le 29 janvier dernier, des propos du président de la République sur la possibilité pour les villes d’entamer une coopération avec l’Artsakh, par exemple sur le plan humanitaire ou culturel. Il faut absolument aider ce bout de terre arménienne constamment menacé par des voisins surarmés et pratiquant le blocus. Cela sera un des premiers chantiers de mon action internationale.