A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Charjoum et le CRL10 (Centre d’animation du 10e arrondissement Château Landon) organisent l’exposition « Femmes arméniennes : l’engagement à travers l’art ».

Le travail des artistes femmes, en France comme en Arménie, est peu connu et peu valorisé. Par leurs œuvres (dessins et photos), trois artistes françaises d’origine arménienne, Anaïs Shahangirian, Tamar Sarkissian et Nanor Manakian, veulent sensibiliser au statut des femmes arméniennes à travers l’histoire, et ce jusqu’à nos jours, en mettant en valeur leurs voix trop souvent ignorées malgré leur intensité.

Exposition du vendredi 6 au samedi 28 mars

Lundi au vendredi de 14h à 20h, et samedi de 14h à 17h

Centre d’animation Association CRL10 Château-Landon - 31 Rue du Château-Landon, 75010 Paris

Durant toute la durée de l’expo : récolte de livres pour l’unique librairie féministe d’Erevan, FemLibrary of Armenia. Des livres ayant pour sujet le féminisme, la question du genre, l’éducation populaire (en anglais, français arménien), également des livres écrits par des autrices.

Rencontre avec les artistes : samedi 7 Mars de 14h à 17h - Animation pour enfants avec Nanor - Echange sur la question des femmes artistes aujourd’hui dans le monde et en Arménie (avec Nanor et Tamar) - Goûter et spécialité arménienne à 16h au 3e étage

Vendredi 27 mars, de 19h30 à 21h30 : Table ronde sur l’engagement des femmes arméniennes dans les arts et la culture en présence d’Anaïs Shahangirian, Isabelle Manoukian et Virginia Kerovpyan