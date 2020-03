Négationnisme : la pirouette indécente de Mehmet Ceylan

Selon le Parisien, M. Mehmet Ceylan, candidat LREM à la mairie de Créteil, considèrerait comme « indécent », voire « insultant », qu’on lui pose une question sur son positionnement vis-à-vis du génocide arménien au motif que cela le renverrait aux « origines » de ses « parents » et qu’il est « français ». La belle affaire ! Les électeurs qui l’ont interrogé ne sont-ils pas eux aussi français ? Et le questionnement sur un crime contre l’humanité ne concerne-t-il pas également les « Français » ? M. Macron, président de la République et fondateur de LREM sous la bannière de laquelle se présente M.Ceylan, n’a-t-il pas fait du 24 avril une journée de commémoration du génocide des Arméniens… en France ? Et le fait d’avoir des origines turques le dispenserait-il d’avoir à donner son opinion sur le sujet ?

En répondant par ce type de pirouette à une demande légitime d’une partie de son électorat, dont les parents sont des rescapés de l’entreprise d’extermination, M. Ceylan fait non seulement preuve d’arrogance, mais d’une incroyable frivolité. Pour lui, tout va bien puisqu’il est « français » ! Et que ses autres concitoyens gardent leurs affres pour eux !

Que son pays « d’origine » se soit construit sur le cadavre des Arméniens et des minorités chrétiennes, il n’a rien à en dire ! Et peut-être, rien à en faire ! Et il s’offusque que les descendants des victimes osent l’interpeller sur ce drame ?

Ce monsieur, qui vit en France et qui fait de la politique, n’a-t-il jamais entendu parler de la problématique turco-arménienne ? Ne sait-il pas que le génocide des Arméniens se caractérise pour partie par le négationnisme d’État dont fait toujours montre la Turquie à son égard ? N’est-il pas au courant que « la lutte contre les allégations de génocide » constitue l’une des priorités de la diplomatie turque ? Ignore-t-il que l’immigration turque est en butte aux tentatives d’enrôlement de M. Erdogan qui veut faire de chaque membre de sa diaspora un « ambassadeur » de son pays d’origine ? Et qu’elle est exposée à une propagande très particulière, celle d’un négationnisme d’État à l’égard du premier génocide du XXe siècle ?

Ne peut-il s’imaginer, en tant que « Français », que ce contexte préoccupe, pour le moins, la partie de ses électeurs légataires universels de la mémoire des 1 500 000 Arméniens souillée par cent ans de mensonges d’Ankara ?

La moindre décence, lorsque l’on est candidat d’origine turque justement, n’inviterait-elle pas au contraire à prendre les devants, en rassurant ses électeurs, en particulier quand il s’agit des fils des victimes et qu’on sollicite leur suffrage ? L’insulte ne consiste-t-elle pas à leur dénier dans ces conditions le droit à l’inquiétude et celui, irrécusable, de poser des questions et d’attendre des réponses, comme tout citoyen ordinaire face à des politiques ?

Le fait d’être d’origine turque ne saurait exonérer de toute responsabilité, en particulier dans ce domaine. Cela devrait au contraire conférer un devoir supplémentaire, comme l’assument des militants turcs au péril de leur vie sous le régime d’Erdogan, et de nombreux Européens originaires de Turquie, par exemple, M. Cem Ozdemir en Allemagne, qui s’est battu pour la reconnaissance du génocide par le Bundestag.

En se défaussant de cette manière, M. Mehmet Ceylan ne résout rien. Il ne fait que jeter du sel sur des plaies encore ouvertes et attiser les brûlures causées par un négationnisme que les démocrates « français » ne laisseront jamais s’installer sur le territoire national. Mais sans doute ce fléau laisse-t-il de marbre M. Ceylan ?

Ara Toranian