Arsène Jiroyan : un nudiste au Camping Paradis !

Le comédien Arsène Jiroyan va jouer le rôle d’un campeur nudiste dans la série télévisée Camping Paradis, diffusée ce soir, sur TF1.

Dans l’épisode de ce lundi 2 mars diffusé à 20h50 et intitulé « Telle mère telle fille » (épisode 6 de la saison 11), il y a d’un côté Sandrine Quétier, qui cherche à renouer un lien avec sa fille. Et de l’autre, un couple : Philippe (alias Arsène Jiroyan) et Catherine, qui débarquent dans l’établissement tenu par Laurent Ournac, faute d’avoir obtenu une réservation dans leur camping habituel. Mais voilà que le duo va semer la zizanie parce qu’ils sont... nudistes ! « Au début, j’ai répété en slip, mais à un moment, je me suis dit qu’il fallait bien l’enlever, sinon j’allais être gêné au moment de tourner pour de bon, a confié Arsène Jiroyan à nos confrères de Nice Matin. Être nu devant quarante personnes, ce n’était pourtant pas évident. Mais le plus dur, c’était le froid, car on a tourné en novembre ! ».

C’est loin d’être la première série dans laquelle l’acteur fait une apparition. On l’a vu en membre de la mafia dans Braquo, en détective privé dans Plus belle la vie, en commissaire dans Sous le soleil, en curé dans Joséphine l’ange gardien ou encore en metteur en scène dans Section de recherches.