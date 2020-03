Paris, 2 mars 2020 (AFP) - Le président français Emmanuel Macron a souligné

la « pleine solidarité » de la France avec la Grèce et la Bulgarie, confrontées

à un afflux de migrants depuis la Turquie, et sa volonté de "leur prêter une

assistance rapide et protéger les frontières« dans le cadre des »efforts

européens« . »Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à

contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et

protéger les frontières", a souligné le chef de l’Etat dans un tweet dimanche

soir tard.

"Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et

migratoire", a-t-il ajouté.

La commissaire européenne Ursula von der Leyen avait indiqué samedi que

l’Union européenne observait avec « préoccupation » l’afflux de migrants sans

contrôle depuis la Turquie vers ses frontières orientales, en Grèce et en

Bulgarie.

"Notre première priorité à ce stade est de veiller à ce que la Grèce et la

Bulgarie reçoivent notre plein soutien. Nous sommes prêts à fournir un appui

supplémentaire, notamment par l’intermédiaire de Frontex (l’agence européenne

de garde-frontières) aux frontières terrestres", avait-elle affirmé dans un

tweet.

Les autorités grecques, comme la Bulgarie, ont renforcé la sécurité à leur

frontière avec la Turquie après l’annonce par Ankara qu’elle laisserait les

demandeurs d’asile passer en Europe.

Un haut responsable turc avait déclaré vendredi qu’Ankara n’empêcherait

plus les migrants qui essaient de se rendre en Europe de franchir la

frontière, peu après la mort d’au moins 33 militaires turcs dans la région

d’Idleb (nord-ouest de la Syrie) dans des frappes aériennes attribuées par

Ankara au régime syrien, soutenu militairement par la Russie.

Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov, dont le pays est voisin de la

Turquie, doit rencontrer lundi à Ankara le président turc Recep Tayyip Erdogan

pour discuter de l’aggravation de la situation à Idleb et de l’afflux de

migrants aux portes de l’UE.

Alors que plusieurs milliers de migrants se sont rués ce week-end depuis la

Turquie vers la frontière grecque, où la plupart ont été stoppés par les

forces de l’ordre dépêchées par Athènes, la frontière bulgare n’a connu aucun

mouvement comparable.

La Bulgarie entretient des relations diplomatiques et économiques

privilégiées avec son voisin turc. Les deux pays partagent plus de 250

kilomètres de frontière le long de laquelle Sofia a fait ériger depuis 2016

une clôture pour bloquer les migrants.