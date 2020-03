Lettre publique à Gérard Collomb, Maire de Lyon, candidat à la Métropole de Lyon, Stanislas Guérini, Délégué général de la République en Marche,

Paris, le 21 février 2020

Monsieur le Ministre, Monsieur le Député,

En tant que responsables politiques et républicains, votre attachement à la reconnaissance du génocide des Arméniens, à sa commémoration et à la transmission intacte de sa mémoire est certain. C’est donc à n’en point douter à deux fervents soutiens de la vérité historique, de la reconnaissance du génocide des Arméniens, de la protection de sa mémoire mais aussi à deux ardents défenseurs de la République que nous nous adressons par cette lettre publique.

Monsieur le Ministre, dès le début de votre engagement politique, vous avez épousé la cause en faveur de la reconnaissance du génocide des Arméniens. Vous avez été de tous les combats, à l’ONU en 1985, au Parlement européen en 1987, en 2001 en France et en particulier au Sénat.

En 2006, contre vents et marées, malgré les pressions et les menaces, malgré la manifestation négationniste à laquelle vous avez dû faire face, vous avez tenu bon et inscrit au cœur même de la ville de Lyon, place Antonin Poncet, la mémoire du génocide des Arméniens, en y érigeant un mémorial dédié à la mémoire des victimes de génocide et en particulier de celui de 1915.

En 2015, à l’occasion du centenaire du Génocide des Arméniens, vous avez publiquement appelé la Turquie à « accepte[r] enfin son histoire sans en trier les faits » dans une tribune publiée dans la presse française. Votre engagement en faveur de la cause arménienne est profond, de longue date et pleinement reconnu.

Monsieur le Député, vous dirigez aujourd’hui le mouvement de la majorité présidentielle. Si l’engagement du Président de la République Emmanuel Macron est forcément plus récent, il n’en demeure pas moins profond et sincère. À plusieurs reprises, le Président de la République a affirmé son attachement à la protection et à la transmission de la mémoire du génocide des Arméniens. Il a décidé de l’inscrire dans le calendrier des commémorations républicaines, institutionnalisant la mémoire de ce génocide aujourd’hui encore nié par l’État qui en fut le commanditaire et aujourd’hui le principal bénéficiaire.

Lors du dernier dîner du Conseil de Coordination des Associations Arméniennes de France (CCAF), le 29 janvier dernier, le Président de la République Emmanuel Macron a mis en garde contre le négationnisme du Génocide des Arméniens. Il s’est engagé au nom de la France à assumer une « politique de la mémoire qui se construit sur un rapport à la vérité ».

À cette occasion, tout comme lors de plusieurs interventions ces dernières semaines, le Président de la République a affirmé sa volonté de lutter contre le communautarisme qu’il appelle le « séparatisme d’État » et les tentatives d’ingérence de certains États étrangers qui l’alimentent. Interrogé sur l’entrisme de Recep Tayip Erodgan en France, il répondait que « les Français quel que soit leur origine ne sont pas les ambassadeurs d’autres pays en France » et affirmait sa totale intransigeance sur ce point.

Aussi, c’est avec une immense surprise, une profonde incompréhension et une vive inquiétude que nous avons appris l’investiture de Monsieur Izzet Doganel aux élections métropolitaines par le mouvement présidentiel et le soutien dont il bénéficie en tant que candidat à la Mairie de Saint-Priest, ville de près de 50 000 habitants de l’agglomération lyonnaise.

En tant que Président du Centre culturel franco-turc, il est un des principaux organisateurs et responsables de la manifestation Festiculture à Lyon dont l’une des éditions au moins a été l’occasion de propager les théories négationnistes les plus nauséabondes. Ce fut notamment le cas lors de l’édition 2015, inaugurée quelques jours seulement après la commémoration du centenaire du Génocide des Arméniens par le Ministre des Affaires étrangères turc en personne, durant laquelle plusieurs stands relayèrent la propagande négationniste organisée depuis Ankara à grand coups de DVDs, ou de livres niant la réalité de ce crime, comme l’a relaté à l’époque la presse et notamment les Nouvelles d’Arménie.

En 2014, Monsieur Doganel, interviewé dans la presse lyonnaise, s’est félicité de la tenue à Lyon d’un meeting par le Président Erodgan dans le cadre des élections présidentielles turques. Il ne cache d’ailleurs pas son soutien à ce Président négationniste, liberticide et qui ne manque pas une occasion de rappeler que chaque membre de la diaspora turque doit avant tout être un ambassadeur de la politique d’Ankara en Europe.

Il ne s’agit donc en aucun cas d’interroger l’investiture et le soutien donné à Monsieur Doganel pour ce qu’il est mais pour ce qu’il fait. Nous sommes d’ailleurs tout à fait convaincus que les citoyens turcs ou d’origine turque sont assurément les meilleurs défenseurs de la vérité historique concernant le génocide des Arméniens, lorsqu’ils ont le courage d’affronter cette vérité et ainsi de se confronter à une histoire officielle falsifiée et outrageusement diffusée par l’État turc, au sein de sa population en Turquie mais également au sein de ses diasporas principalement en Europe.

Le 29 janvier dernier, nous avons d’ailleurs remis à Taner Akcam, sociologue et historien turc contraint à l’exil aux États-Unis, la médaille du courage du CCAF, pour ses travaux de recherche ayant permis dernièrement l’authentification des télégrammes dits Andonian qui constituent une preuve incontestable de la préméditation par l’État turc du Génocide des Arméniens. Par ce geste, nous avons tenu à saluer le rôle capital de cet intellectuel turc en faveur de la vérité historique et de sa reconnaissance par la Turquie et notre pleine et entier soutien à son égard.

Sur le plan politique, l’engagement des citoyens turcs ou d’origine turque sur ce sujet est également un formidable levier d’action, comme l’a démontré l’investissement de Monsieur Cem Özdemir, homme politique allemand d’origine turque qui, en tant que coprésident du parti Die Grüne, est à l’origine de la résolution du Bundestag par laquelle l’Allemagne a reconnu la réalité du Génocide des Arméniens en 2016. Ces deux hommes, comme bien d’autres citoyens turcs ou d’origine turque à travers le monde – et nous souhaitons qu’ils soient à l’avenir encore plus nombreux – sont aux côtés des héritiers des rescapés du Génocide, aux côtés de tous ceux qui défendent la vérité historique.

Comme l’a dit le Président de la République lors du dernier dîner du CCAF le 29 janvier dernier, le combat pour la mémoire du génocide des Arméniens n’est pas l’apanage d’une communauté, « c’est un combat existentiel au cœur de ce qu’est la République française ». Vous en conviendrez certainement, à ce titre, c’est un combat qui doit être porté par tous les élus de cette République, à tous les échelons de celle-ci, quelles que soient leurs origines. Cette question ne peut faire l’objet d’aucune compromission et les doutes, s’il devait y en avoir, doivent être levés.

Monsieur le Ministre, vous l’avez dit vous-mêmes, « Un siècle après les faits, la Turquie n’a toujours pas reconnu l’existence du génocide de 1915. Pour les Arméniens, où qu’ils vivent, ce négationnisme d’État est une blessure qui ne se referme pas. ». Vous comprendrez donc sans difficulté aucune qu’en tant que citoyens français et coprésidents du CCAF, il nous importe aujourd’hui de voir clarifiée l’opinion de ce citoyen français investi et soutenu politiquement par vous, Monsieur le Ministre, et par le parti présidentiel.

En tant que Délégué général du mouvement de la majorité présidentielle d’une part et candidat à la Présidence de la Métropole investi par ce mouvement présidentiel d’autre part, il vous appartient aujourd’hui, en toute responsabilité, de veiller à ce que les hommes et les femmes qui bénéficient de votre soutien soient tous respectueux de l’intégrité de la République française et de ses lois, en particulier celle reconnaissant le Génocide des Arméniens. L’action de Monsieur Doganel à la tête du Centre culturel franco-turc de Lyon et son soutien sans faille à ce dirigeant autocratique et négationniste qu’est Erdogan appellent une clarification de sa part. Et si toutes les garanties nécessaires n’étaient pas apportées, il faudrait en tirer toutes les conséquences quant au soutien politique qui lui serait assuré. C’est une question d’intégrité morale, d’honneur et de cohérence avec les prises de position du Président de la République en faveur de la reconnaissance du Génocide des Arméniens et en faveur de l’intégrité de la République.

Dans l’attente du retour que vous ne manquerez pas de nous adresser, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre et Monsieur le Député, l’expression de notre très haute considération.

Mourad Papazian et Ara Toranian,

Co-présidents du Conseil de Coordination des Associations Arméniennes de France