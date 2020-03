Elargissement du programme d’assurance contre les risques agricoles en Arménie

« Le programme d’assurance contre les risques agricoles en Arménie sera étendu » a annoncé le chef du Département de l’élaboration des programmes agricoles, de l’utilisation des ressources et du développement coopératif du ministère de l’économie Ira Panosyan.

Selon elle, jusqu’en 2024, il est prévu d’inclure 10 autres cultures, y compris les légumes, dans l’assurance contre les risques agricoles. Ira Panosyan a noté qu’il existe un grand intérêt pour l’acquisition de polices d’assurance, mais qu’il est nécessaire d’augmenter le niveau de confiance, étant donné que le programme est nouveau. Elle a rappelé qu’à l’heure actuelle, dans le cadre du programme pilote de mise en œuvre du système d’assurance agricole, il est prévu que si, avant le 21 février, une entité économique assure les risques de diplômes, d’incendie et de gelées printanières, alors les subventions de l’État peuvent atteindre 70%. En cas de signature d’un accord séparément pour les degrés et le feu - jusqu’à 50%, et pour les gelées de printemps - jusqu’à 60%. Ira Panosyan a ajouté que selon les statistiques, sur 6 dernières années, les utilisateurs des terres ont subi des dommages de 110 milliards de drams, sans recevoir d’indemnisation appropriée.

« L’ancien système de compensation de l’État pour les pêches, les pommes, les raisins, les abricots ne sera plus valable, c’est-à-dire que nous parlons de cultures pour lesquelles le projet est déjà en place. Si nous parlons de cultures qui ne sont pas incluses dans le programme, alors les anciennes règles sont en vigueur », a-t-elle conclu.

Le gouvernement arménien avait approuvé le 24 octobre 2019 la procédure de subvention des paiements d’assurance dans le cadre du programme pilote d’assurance contre les risques agricoles. Les polices d’assurance sont vendues dans les régions d’Ararat, d’Armavir, d’Aragatsotn, du Kotayk, de Vayots Dzor et de Tavush en cas de grêle, et les agriculteurs d’Armavir et d’Ararat sont assurés contre les gelées printanières. La partie arménienne et la Banque allemande de développement KfW subventionnent la moitié des paiements d’assurance - de l’ordre de 50 à 60%, selon les conditions. Les agriculteurs ont la possibilité de recevoir une indemnisation pour les dommages causés par les risques assurés, en moyenne, de 500 à 600 000 drams par hectare, en fonction de l’emplacement du terrain et de la productivité, en payant de 50 à 60 000 drams par police. Les agriculteurs pourront choisir l’une des 5 polices d’assurance.

À cet égard, l’Agence nationale des assureurs agricoles a été créée, dont jusqu’ici Ingo-Armenia, Rosgosstrakh Armenia et SIL Insurance sont partenaires. Ils précisent les mécanismes internes pour la poursuite du maintien des politiques pour cette classe de risques. La réassurance des risques agricoles sera l’une des principales sociétés suisses SwissRe. La banque allemande KfW a alloué une subvention de 5,3 millions d’euros pour la mise en œuvre du programme pilote. Le principal montant de la subvention de 4,8 millions d’euros était censé être exclusivement destiné à subventionner l’achat de polices d’assurance par les agriculteurs. Le solde de 515 000 d’euros est destiné à couvrir les frais de conseil. Dans le même temps, le gouvernement de la République d’Arménie, représenté par le ministère de l’Agriculture, sortira avec un cofinancement du programme d’un montant de 5 millions d’euros. Les Fonds d’investissement pour le climat fourniront également 2 millions d’euros, dont 200 000 euros seront utilisés pour subventionner l’achat de polices d’assurance et 1,8 million d’euros pour des services de conseil. Un consortium de trois sociétés assurera le conseil. 1,9 million d’euros ont été alloués à la création d’AINA, à la reconversion du personnel et à la formation de l’institution d’un évaluateur, à l’élaboration des statuts et aux services d’une société de conseil.