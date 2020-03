Le célèbre acteur et réalisateur Yervand Manaryan est décédé

Le célèbre acteur et cinéaste Yervand Manaryan est décédé dans sa 96e année de vie. Les condoléances appropriées sur leurs pages sur Facebook ont ​​notamment exprimé le Premier ministre Nikol Pashinyan et le président du Parlement arménien Ararat Mirzoyan. « Repose en paix, cher Maître ! » a noté Nikol Pashinyan.

« Avec une profonde tristesse, j’ai appris le décès d’un des plus grands Arméniens de notre temps - Yervand Manaryan. Nous avons été laissés par l’un des meilleurs citoyens du pays, l’un des meilleurs historiens de l’art et des représentants de l’intelligentsia » a noté le président de l’Assemblée Nationales.

Yervand Manaryan est né le 10 août 1924 à Arak (Iran). Il a étudié à l’école arménienne Haykazyan en Iran, ainsi qu’aux collèges américain et persan de Téhéran. Rapatrié en Arménie en 1946. Il est diplômé du département de direction de l’Institut de théâtre d’Erevan ; en tant que metteur en scène et acteur, il a travaillé dans plusieurs théâtres arméniens. En tant qu’acteur de cinéma, il s’est brillamment exprimé dans un certain nombre de films populaires, dont « Mariée du Nord », sorti en 1975.