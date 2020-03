Cagliari- AS Roma (3-4) : Henrikh Mkhitaryan marque un but et réalise une passe décisive

AS Roma s’est imposée 4-3 à l’extérieurs contre Cagliari dimanche lors de la 26e journée du championnat d’Italie. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan qui était titulaire joua toute la rencontre et fut décisif. L’Arménien fut l’auteur d’une passe décisive sur le but du Croate N. Kalinic à la 41e minute. Après un superbe dribble dans la surface de réparation de Cagliari, Henrikh Mkhitaryan offrit une très belle balle à Nikola Kalinic. Henrikh Mkhitaryan marqua également un but à la 81e minute du match, le 6e but de l’Arménien en championnat d’Italie. Un but marqué de la tête sur un tir de de Alexandar Kolarov. L’AS Rome est avec 45 points à la 5e place du championnat.

Krikor Amirzayan