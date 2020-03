Les wushuistes arméniens remportent 8 médailles à Moscou

L’équipe de la Fédération traditionnelle de Wushu d’Arménie a participé à la Coupe des étoiles de Wushu de Moscou dans la catégorie A et a remporté huit médailles.

Arsen Baghryan (catégorie 52 kg), Artur Malkhasyan (catégorie 75 kg) et Davit Kasumyan (catégorie 80 kg) ont remporté des victoires chez les plus de 18 ans.

Davit Isakhanyan (catégorie 48 kg), Erik Hovsepyan (catégorie 65 kg) et Edik Shamamyan (catégorie 52 kg) ont remporté des médailles d’argent dans la tranche d’âge 15-16 ans, tandis que Hayk Gasparyan (catégorie 56 kg) a décroché une médaille d’argent dans la tranche d’âge des plus de 18 ans.

Vardan Abramyan (catégorie 65 kg) a décroché une médaille de bronze chez les plus de 18 ans.



Le président de la Fédération de Wushu traditionnel d’Arménie, le président de la Fédération Rustam Alaverdyan et le vice-président Spartak Tsaturyan ont eu une réunion et ont eu des discussions constructives avec le vice-président de la Fédération internationale et européenne de Wushu Gleb Muzrukov à Moscou, rapporte la Fédération. . Gleb Muzrukov a proposé de soutenir le développement de la Fédération traditionnelle du Wushu d’Arménie.

À l’aéroport international de Zvartnots, l’équipe de la Fédération traditionnelle de Wushu d’Arménie a été accueillie avec une grande cérémonie.