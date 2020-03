Bonjour à toutes et à tous,

Après la pièce de théâtre « Parce qu’ils sont arméniens » tiré du texte de Pinar Selek au mois de février, voici notre nouvelle soirée conviviale à laquelle nous vous convions avec grand plaisir pour une conférence :

L’histoire

des Arméniens de Jérusalem

par Claude Mutafian

Docteur en histoire

CONFERENCE

Une extraordinaire épopée au cours des siècles* qui sera bientôt accessible au grand public avec l’ouverture très prochaine du Musée arménien de Jérusalem.

Jeudi 19 mars 2020 à 19h

Maison des associations

6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble

Réservation : catherine.aep@gmail.com

Verre de l’amitié & spécialités arméniennes

Participation au chapeau

Pour faciliter l’organisation de la soirée et le verre de l’amitié, pensez à réserver. C’est utile pour nous.

* Le premier contact entre l’Arménie et la Palestine date de Tigrane le Grand, au ier siècle av. J.-C. Depuis lors, Jérusalem, devenue la Ville sainte, n’a cessé d’être un mythe pour les Arméniens. Leur présence y remonte à la conversion du royaume d’Arménie et survécut aux différentes conquêtes successives, par les Perses, les Arabes puis les croisés. La fondation, aux frontières de la Syrie, d’un État en Cilicie, érigé en royaume en 1198, fit des Arméniens un élément incontournable dans l’échiquier proche-oriental. Bien qu’ostracisés comme ‘hérétiques’ depuis le ve siècle, ils jouèrent un rôle important dans les États francs de Syrie, et les premières reines de Jérusalem furent des princesses arméniennes. Le passage à l’autorité musulmane en 1187 ne les affecta que peu : les nouveaux maîtres les ménagèrent en tant que chrétiens anti-grecs et anti-latins. Ils ont conservé au long des siècles leur présence concrète dans la vieille ville dont ils possèdent un des quatre quartiers, autour de la cathédrale des Saints-Jacques et du Patriarcat arménien qui abrite, en dehors d’Arménie, les plus grandes richesses culturelles arméniennes au monde.