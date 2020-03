Décès de l’ancien directeur de la Yerevan Brandy Factory

Mercredi soir en France, à l’âge de 74 ans, l’ancien président et directeur général de la Yerevan Brandy Factory (YBF), un grand ami de l’Arménie et de l’Artsakh, Pierre Larech, est décédé a annoncé l’ancien Premier ministre arménien Hrant Bagratyan sur sa page Facebook. Le peuple arménien se souvient de Pierre Larech comme d’une grande âme et d’un grand manager qui dirigeait l’entreprise stratégique pour le pays après l’avoir vendue au leader mondial de la production d’alcool de qualité supérieure, la société française Pernod Ricard.

Pierre Larech a réussi à restaurer la renommée mondiale des cognacs arméniens en introduisant les meilleures pratiques et technologies de production de cognac. Jusqu’au dernier jour, Pierre Larech s’est battu contre les contrefaçons de « brandy arménien ». Selon Hrant Bagratyan, les exportations de brandy entre 1999 et 2005 ont augmenté de 4,5 fois. L’usine est devenue une entreprise efficace, son bénéfice est passé de 1,5 million de dollars à 25 millions de dollars, le salaire moyen des employés a augmenté de 7 fois. L’entreprise était l’une des premières en Arménie, dont les employés bénéficiaient d’une assurance médicale.

Pierre Lerech était sérieusement impliqué dans des programmes caritatifs et sociaux. Pour la première fois en Arménie, il crée un club de pétanque. Une plate-forme pour le jeu a été créée en plein centre de la capitale et a donné à la ville une saveur sociale particulière. Malheureusement, elle n’est plus là, tout comme Pierre Larech lui-même.