Trente-deux personnes mises en quarantaine en Arménie après la confirmation du premier cas de coronavirus

Trente-deux personnes qui auraient pu contacter le premier patient arménien diagnostiqué avec un coronavirus ont été mises en quarantaine à l’hôtel Golden Palace dans la station balnéaire de Tsakhkadzor, a déclaré aujourd’hui le ministre de la Santé Arsen Torosyan aux journalistes.

Conformément aux recommandations internationales, les personnes assises près de l’homme dans l’avion qui a transporté 82 ressortissants arméniens à Erevan, les personnes qui ont ramené le patient et sa femme de l’aéroport ont été isolées, a déclaré le ministre, ajoutant que les autres ne courent aucun risque. .

Il a dit que le fait que la femme de l’homme ait été testée négative pour le virus pourrait signifier que le risque est trop faible pour les autres personnes. Tous les patients des deux vols Téhéran-Erevan sont sous contrôle, a-t-il ajouté.

« Les mesures anti-épidémiques que l’Arménie prend pour prévenir le déclenchement de la maladie sont conformes aux recommandations internationales. Nous faisons même plus que des pays mieux développés et plus riches », a déclaré le ministre de la Santé.

Il a rappelé que l’Arménie a commencé à prendre des contre-mesures le 22 janvier et que toutes les actions se sont avérées efficaces, seul ce seul cas importé étant enregistré à ce jour. Au total, 117 tests ont été effectués.

Arsen Torosyan a noté que les personnes de plus de 50 ans sont plus exposées à la maladie, tandis que les enfants ne font pas partie du groupe à risque.

Tôt dimanche, l’Arménie a signalé le premier cas de coronavirus. Le patient est un homme de 29 ans, arrivé à Erevan de Téhéran le 28 février. Son épouse a été testée négative pour le virus.

L’Arménie a scellé la frontière terrestre avec l’Iran et ne prévoit plus de vols vers la capitale Téhéran après que deux avions ont transporté 134 Iraniens de nationalité arménienne.

Le pays a également suspendu le régime sans visa avec la République populaire de Chine.