Le Sini keufté et le Ichli keufté n’ont plus aucun secret pour les participants du cours de cuisine d’aujourd’hui de la Cbaf d’Issy-les-moulineaux.



Notre chef Lucine a pu leur dévoiler toutes les astuces.



Rendez vous est pris pour le prochain cours avec même la suggestion de réaliser des Larmadjoun



Bonne dégustation à la maison et à très bientôt