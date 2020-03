Revue de la presse arménienne du 27 février 2020

Les Arméniens évacués d’Iran/ La presse indique que comme annoncé (cf. revue du 26 février 2020) 52 Arméniens ont été évacués d’Iran. Selon les autorités, aucun des passagers n’avait de fièvre ou d’autres symptômes potentiels de coronavirus. Les personnes évacuées n’ont pas été placées en quarantaine. Les autorités sanitaires ont plutôt recueilli leurs coordonnées et se sont engagées à surveiller régulièrement leur état. La presse indique également que le Ministère de la Défense a interdit temporairement les visites des parents et amis des militaires dans toutes les bases de l’armée. Il a également annulé les congés des soldats.

Le Premier ministre se dit mécontent des résultats des enquêtes sur la corruption/ Le Premier ministre, Nikol Pachinian, a convoqué une réunion sur la lutte contre la corruption. S’adressant aux responsables des forces d’ordre, Pachinian a critiqué les résultats des enquêtes sur la corruption déclarant que depuis la révolution de 2018, 150 millions de dollars d’ « argent volé de l’État et du peuple » ont été recouvrés ce qui, selon Pachinian, représente seulement une fraction des dommages que le pays a souffert au cours des 30 dernières années en raison de délits de corruption. Le Premier ministre s’est également plaint que les enquêteurs n’ont pas réussi à empêcher certains suspects de corruption de fuir le pays et à trouver des preuves de liens entre des fonctionnaires actuels ou anciens de l’État et des biens acquis illégalement. Dans ce contexte, il a parlé de « traîtres aux plus hauts échelons du système d’application de la loi » qui auraient des objectifs cachés.

Les autorités excluent la fraude au référendum/ « Je préfère me couper les deux mains plutôt que de permettre la falsification d’un seul vote, car cela reviendrait à effacer toute la vie que nous avons vécue et toutes les valeurs que nous défendons » a déclaré le Premier ministre, Nikol Pachinian. Il a insisté sur le fait que le gouvernement ne recourrait pas à la fraude et n’utiliseraient pas les leviers administratifs pour gagner le prochain référendum. Le coordinateur de la campagne pour le « Oui » au referendum, le Ministre de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure, Suren Papikyan, a, à son tour, déclaré que leur équipe politique n’utiliserait pas ses ressources administratives pour obtenir les 650 000 voix nécessaires à l’adoption des amendements constitutionnels. Selon lui, les fonctionnaires du gouvernement qui abuseraient de leurs pouvoirs à cette fin seraient strictement punis. D’après Papikyan, la campagne pour le « Oui » commencera sa période de campagne active à partir du 2 mars. Afin de participer à la campagne, Papikyan et d’autres membres du gouvernement prendront des congés. Nikol Pachinian sera également en congé pendant quelques jours pour faire campagne.

L’audience parlementaire sur le CEPA/ La presse rend compte d’une audience parlementaire sur l’accord de partenariat global et renforcé Arménie-UE (CEPA). Le Président de la Commission permanente sur l’intégration européenne, Arman Yeghoyan, a souligné qu’une feuille de route décrivant les étapes vers la mise en œuvre de dispositions du CEPA a reçu l’approbation du Premier ministre. Selon le vice-premier ministre, Mher Grigoryan, l’assistance accrue de l’UE à l’Arménie est le signe d’une évolution positive des relations bilatérales. Il a également fait l’éloge du rôle fondamental du CEPA dans la définition du programme des futures réformes. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Avet Adonts, a indiqué que cinq États membres de l’UE n’avaient pas encore ratifié l’accord. Il a toutefois fait part de son espoir que la ratification du CEPA par ces cinq États aurait lieu très bientôt.

Le Ministre de la défense de Géorgie arrivera en Arménie pour une visite officielle/ La presse indique que la délégation conduite par le Ministre de la défense de Géorgie, Irakli Garibashvili, arrivera en Arménie pour une visite officielle de deux jours le 27 février.

