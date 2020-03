Revue de la presse arménienne du 26 février 2020

L’Arménie va évacuer 65 de ses citoyens depuis l’Iran/ L’Arménie a déclaré mardi qu’elle allait évacuer 65 de ses citoyens de l’Iran voisin touché par le nouveau coronavirus. Selon le Ministère arménien des Affaires étrangères, ils devraient être transportés par avion à Erevan le mercredi 26 février 2020. Le fonctionnaire a noté que certaines de ces personnes ont la double nationalité arménienne et iranienne. Le Ministère arménien de la Santé a déclaré mardi n’avoir enregistré aucun cas confirmé de coronavirus en Arménie à ce jour. Il a déclaré qu’il continuait à prendre des mesures de précaution contre la propagation possible du virus et qu’il avait acquis un nouveau lot de kits de tests pour diagnostic. Le Ministère essaie également d’importer davantage de masques médicaux et de désinfectants dans le pays.

La première audience du procès Sarkissian/ La presse revient sur la première audience de l’affaire de l’ancien Président, Serge Sarkissian (cf. revue du 25 février 2020). Les avocats de Sarkissian ont de nouveau rejeté les accusations de détournement de fonds portées contre lui et ont insisté sur le fait qu’elles étaient basées sur un témoignage « contradictoire, invraisemblable et illogique » donné par une seule personne. D’après les informations de la presse, le témoignage incriminant aurait été donné par l’ancien Ministre de l’agriculture, Sergo Karapetian, qui est également inculpé dans le cadre de cette affaire pénale. Les avocats de la défense ont également allégué de nombreuses violations de procédure commises par les enquêteurs. Ils ont accusé le procureur du procès d’être partial à l’égard de leur client et ont exigé son remplacement par un autre procureur. Le juge, Vahe Missakian, a ajourné l’audience pour examiner cette demande. Sarkissian a été accueilli par plus de 100 partisans rassemblés devant le bâtiment du tribunal lorsqu’il est arrivé pour l’audience. Joghovourd suggère qu’il s’agissait des employés de différentes usines appartenant aux Républicains [Serge Sarkissian est le Président du parti Républicain] qui auraient été forcés de venir soutenir l’ancien président. S’adressant à ses partisans, Sarkissian a exprimé son espoir qu’il y ait encore des juges en Arménie « pour qui la justice est au-dessus de tout ». L’ancien Président d’origine karabakhtsi a semblé lier le procès à sa position sur le conflit du Haut-Karabakh. Il a notamment déclaré que depuis les plus hautes tribunes du monde, il avait périodiquement déclaré et répétait encore que le Haut-Karabakh ne fera jamais partie de l’Azerbaïdjan. « Cela a été le but suprême de ma vie et cela m’accompagnera jusqu’à la fin ». Joghovourd note que les panneaux des partisans rassemblés affichaient également de telles déclarations sur le Karabakh, alors que le procès n’avait aucun lien avec le conflit et que l’ex Président est accusé de détournement de fonds publics (cf. revue du 05 décembre 2019). Joghovourd note qu’il s’agit d’une situation sans précédent en Arménie : après la révolution de velours les deuxième et troisième Présidents sont dans les tribunaux en qualité d’accusés.

Le diner de levée de fonds collecte 205 millions 500 mille de drams pour la campagne du « Oui » au référendum/ Les journaux rendent compte du diner de levée de fonds du parti « Contrat civil » organisé afin de collecter des fonds pour la campagne du « Oui » au référendum du 5 avril. Ce diner organisé au restaurant « Dvin » en présence du Premier ministre, Nikol Pachinian, a rassemblé 205 millions 500 mille drams. Selon les sources du quotidien, le parti a tenté d’inviter des personnes dont la présence ne serait pas un motif de spéculation et donc une décision interne aurait été prise de ne pas inviter des hommes d’affaires. La presse indique que la campagne pour le « Oui » va tenir une conférence de presse lors de laquelle leur coordinateur, le Ministre de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure, Suren Papikyan, présentera leur programme. Selon Joghovourd, Papikian et le vice Premier ministre Tigran Avinian prendront des congés pour s’occuper de la campagne.

Les Ministres des Affaires étrangères de Russie et d’Arménie se sont entretenus à Genève/ La presse indique que les Ministres des Affaires étrangères de Russie et d’Arménie se sont entretenus à Genève mardi en marge de la session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. D’après le communiqué officiel, les parties ont discuté d’un large éventail de questions figurant à l’ordre du jour bilatéral et multilatéral des relations entre l’Arménie et la Russie, ont échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales urgentes et sur les développements au Moyen-Orient et ont évoqué le processus de paix du Haut-Karabakh.

Nikol Pachinian a reçu la Présidente du Parlement de la République de Moldavie/ La presse indique que le Premier ministre, Nikol Pachinian, a reçu une délégation conduite par la Présidente du Parlement de la République de Moldavie, Zinaida Greceanîi, arrivée en Arménie pour une visite officielle.

La résidence de l’ambassadeur d’Arménie en Israël a été transférée à Tel-Aviv/ La presse indique que le Président, Armen Sarkissian, a signé un décret pour nommer Armen Smbatyan comme ambassadeur en Israël. Le décret stipule que la résidence de l’Ambassadeur d’Arménie en Israël a été déplacée d’Erevan à Tel-Aviv. Rappelons qu’en 2019 le gouvernement arménien avait décidé d’ouvrir une ambassade en Israël en vue d’améliorer les relations entre l’Arménie et l’État juif (cf. revue du 20 au 23 septembre 2019).

Le chiffre d’affaires du commerce extérieur de l’Arménie augmente de 8,2% en janvier 2020 par rapport à janvier 2019/ Selon le Comité statistique d’Arménie, le chiffre d’affaires du commerce extérieur de l’Arménie a augmenté de 8,2 % en janvier 2020 par rapport à janvier 2019. En 2020, le chiffre d’affaires du commerce extérieur s’est élevé à 479 millions USD en janvier, dont 173,8 millions USD était l’exportation, soit une augmentation de l’exportation de 20,4 % par rapport à la même période de 2019. Les importations ont enregistré une hausse de 2,2 %. Le total des importations en janvier s’est élevé à 305,2 millions USD.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie