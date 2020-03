Revue de la presse arménienne du 22 au 24 février 2020

L’Arménie ferme la frontière terrestre avec l’Iran et impose des restrictions partielles sur le trafic aérien pour empêcher l’entrée dans le pays du coronavirus/ Les medias indiquent que le gouvernement arménien vient de décider de fermer la frontière terrestre avec l’Iran et d’imposer des restrictions partielles sur le trafic aérien avec l’Iran voisin dans le cadre d’une dernière contre-mesure visant à empêcher l’entrée en Arménie du coronavirus. La Commission sur la prévention de la propagation du coronavirus a convoqué une session ce matin et a décidé de

· Suspendre pour deux semaines le transport terrestre avec l’Iran

· Appliquer des restrictions partielles pour le transport aérien

· Mettre en œuvre le transport de marchandises avec l’Iran sans restriction, en appliquant une surveillance spéciale pour les chauffeurs.

· Maintenir une communication étroite pendant deux semaines avec le gouvernement de l’Iran, récapituler les informations sur le volume de l’épidémie de coronavirus en Iran pour ajuster les mesures futures.

Aucune restriction ne sera imposée pour le rapatriement des citoyens d’Arménie et d’Iran. Le Premier ministre a toutefois souligné qu’il n’y avait pas de raisons de semer la panique. Rappelons que l’Iran voisin a confirmé 43 cas et six morts par le virus. L’Arménie avait déjà renforcé la semaine dernière les contrôles au point de passage frontalier de Meghri (cf. revue du 21 février 2020). Le 22 février, le Ministère arménien des Affaires étrangères a demandé instamment aux citoyens d’Arménie de s’abstenir de se rendre en Iran sans nécessité urgente. L’Ambassade en Iran a mis en place une ligne d’assistance téléphonique. L’Ambassade arménienne a cependant suspendu temporairement le travail de sa section consulaire (enregistrement et accueil des citoyens).

Tenue de la séance conjointe des Conseils de sécurité d’Arménie et du Haut-Karabakh/ Les médias rendent compte de la séance conjointe des Conseils de sécurité d’Arménie et du Haut-Karabakh qui s’est tenu à Stepanakert le 22 février. La séance a été coprésidée par le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le Président de facto du Karabakh, Bako Sahakyan. Dans son discours, Nikol Pachinian a déclaré que la coopération entre l’Arménie et le Karabakh était « l’élément le plus important de la sécurité de du pays ». Il a constaté que les perceptions des autorités du Karabakh et de l’Arménie sur le règlement du conflit étaient identiques. Nikol Pachinian a affirmé que le gouvernement arménien avait pris des mesures sérieuses et avait consacré d’énormes ressources pour apporter des changements significatifs et tangibles dans l’armée : de l’acquisition d’armes et aux garanties sociales des officiers, des troupiers. Il a également parlé d’une « dissonance entre l’autorité de l’armée et l’autorité du service » et a déclaré qu’il fallait égaliser l’autorité du service dans l’armée à l’autorité de l’armée. Le Premier ministre arménien a également parlé des prochaines élections présidentielles et législatives du Karabakh. Selon lui, le niveau de démocratie dans le Karabakh est « incomparablement supérieur et celui en Azerbaïdjan » ce qui, selon lui, « prouve une fois de plus que Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan ne peuvent en aucun cas se trouver dans l’espace politique commun ». D’après Pachinian, cette réalité sera « à nouveau exprimée de manière plus vivante lors des prochaines élections ». Nikol Pachinian a également déclaré que compte tenu des réalités géopolitiques créées dans la région, l’Arménie et le Karabakh avaient une responsabilité commune non seulement en termes de leur propre sécurité, mais également en termes de sécurité dans la région et dans le monde.

« Arménie lumineuse » et les Dachnak ont répondu positivement à l’appel à coopération de la campagne pour un « Non » au prochain référendum/ La presse revient sur le front du « Non » dans la campagne référendaire en cours. Selon la législation, ce front enregistré par 61 avocats critiques du gouvernement arménien a le droit au temps d’antenne gratuit à la télévision publique et peut nommer deux des sept membres de chaque commission électorale de quartier qui sera formée pour le vote du 5 avril. Ils devront donc recruter plus de 4 000 personnes prêts à rejoindre ces commissions ce qui semble être une tâche difficile pour les avocats pour la plupart basés à Erevan. La campagne du « Non » a donc appelé les quatre principaux partis d’opposition arméniens à l’aider à remplir les sièges de sa commission avec leurs membres et leurs partisans. Selon le coordinateur de la campagne pour le « Non », Ruben Melikian, les partis d’opposition « Arménie lumineuse » et les Dachnak ont répondu positivement à l’appel. Rappelons que les forces politiques d’opposition avaient mis en doute la légalité du référendum, mais aucune d’entre elles n’a décidé de faire officiellement campagne (cf. revue du 18 février 2020).

Pachinian : la Commission de Venise doit répondre à certaines questions/ A la question de savoir pourquoi son administration n’avait pas envoyé les projets d’amendements constitutionnels à la Commission de Venise avant de les soumettre au référendum, Nikol Pachinian a fait allusion au processus controversé d’amendements constitutionnels de 2015 et a déclaré : « J’ai attiré l’attention de nos partenaires européens sur le fait que tout ce processus [de 2015], qui était essentiellement un cas évident d’abus du droit relatif à cette transformation, s’est déroulé sous l’œil attentif de la Commission de Venise. Et je pense qu’avant d’aborder cette question [processus actuel], la Commission de Venise doit répondre à certaines questions, y compris de la part de nos partenaires européens ». Il a également réitéré ses affirmations selon lesquelles les juges de la Cour constitutionnelle étaient liés aux « anciennes autorités corrompues ».

Une ambassade la Slovaquie ouvrira le 24 février en présence du Ministre slovaque des Affaires étrangères et européennes / La presse indique que la Slovaquie ouvrira le 24 février son ambassade en Arménie. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovaquie, Miroslav Lajčák, qui arrivera en Arménie le 24 février en visite officielle, participera à la cérémonie d’ouverture.

Goris accueillera la Semaine technologique 2020/ La presse indique que Goris, une ville du sud de l’Arménie, deviendra le principal centre informatique du pays du 13 au 19 avril dans le cadre de la Semaine technologique 2020. L’objectif de l’évènement est de créer une plateforme unique et de réunir les plus célèbres entreprises informatiques d’Arménie autour de l’idée de décentralisation. La semaine de la technologie sera un événement annuel et sera organisée dans différentes provinces.

