Nikol Pachinian a rendu hommage aux 10 victimes des violences du 1er mars 2008 à Erévan

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rendu hommages aux victimes du 1er mars 2008 à Erévan. Participaient également à la cérémonie, Anna Hakobyan l’épouse du chef du gouvernement ainsi que leurs filles Mariam, Chouchanik et Arpi. Etaient présents à la cérémonie anniversaire de nombreuses autres personnalités ainsi que des ministres. La veille, Nikol Pachinian avait invité les citoyens d’Arménie à participer à cette cérémonie avec une marche débutant près de la place « Azadoutioun » (Liberté). Mais en raison du risque d’infection du coronavirus, cette marche fut annulée.

Cette année un mémorial dédié aux dix victimes des violences du 1er mars 2008 -dont 8 citoyens et 2 policiers- sera érigé sur les lieux même des affrontements près de la mairie d’Erévan. Elle sera l’œuvre du sculpteur Albert Vardanyan. Le mémorial qui sera placé au croisement du boulevard Krikor Loussavoritch (Grégoire l’Illuminateur) et de la rue Beyrouth.

Krikor Amirzayan