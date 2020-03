Le responsable en Turquie du média russe Sputnik arrêté, selon son employeur

Istanbul, 1 mars 2020 (AFP) - La police d’Istanbul a interpellé dimanche le

rédacteur en chef du site internet en langue turque du média russe Sputnik,

financé par le Kremlin, sur fond de tensions croissantes entre Ankara et

Moscou, a annoncé son employeur.

"Le rédacteur en chef de Sputnik Turquie Mahir Boztepe a été placé en garde

à vue. Boztepe est en train d’être emmené au quartier général de la police à

Istanbul", a déclaré le site dans un communiqué.

L’interpellation a également été annoncée sur Twitter par la rédactrice en

chef du groupe, Margarita Simonian.

"La police est venue dans notre bureau à Istanbul. Un nouveau collaborateur

a été arrêté (...) La Turquie, qu’est-ce-qui se passe ???", s’est-elle

indignée.

Quelques heures avant M. Boztepe, trois autres collaborateurs de Sputnik

avaient été interpellés à Ankara, selon Mme Simonian et l’ONG Reporters sans

frontières.

D’après RSF, ils ont été arrêtés après s’être rendus au commissariat pour

porter plainte à la suite de l’intrusion de personnes non-identifiées à leur

domicile : ces « voyous » ont "menacé (les collaborateurs) et crié qu’ils

avaient trahi la patrie car ils travaillaient pour les Russes", a déclaré Mme

Simonian.

A leur arrivée au commissariat, selon RSF, les policiers leur ont dit

qu’ils étaient « recherchés » pour avoir écrit un article paru samedi qui a

suscité une polémique en Turquie.

Dans cet article, Sputnik qualifiait de « province volée » la région d’Hatay,

intégrée à la Turquie en 1939 après avoir été cédée par la France, qui avait

reçu de la Société des Nations un mandat pour administrer la Syrie, afin de

s’assurer de la neutralité d’Ankara pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Dans un tweet diffusé plus tard, Mme Simonian a déclaré que la police

d’Ankara avait affirmé à Sputnik ne pas détenir ses trois collaborateurs.

"Nous n’avons aucun contact avec ces trois collaborateurs depuis la nuit

d’hier", a-t-elle souligné.

Dimanche, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les autorités

turques à « intervenir » et à "assurer la sécurité des journalistes des médias

russes".

Selon Sputnik, une réunion est en cours dans ses locaux à Istanbul entre un

représentant du média en Turquie, son avocat, des émissaires du consulat russe

et des représentants de la police turque.

Cet incident intervient à un moment où le partenariat entre la Russie et la

Turquie est mis à mal par l’aggravation des tensions en Syrie, où elles

soutiennent des camps opposés.

Le président de la commission des Affaires étrangères du Parlement russe,

Konstantin Kossatchev, a dit craindre une « complication supplémentaire » dans

les relations russo-turques avec l’incident impliquant Sputnik.