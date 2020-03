En 2019, les prix des appartements à Erevan ont augmenté de 10,8%

La valeur marchande moyenne de l’immobilier des appartements à Erevan en 2019 a augmenté de 10,8%, pour atteindre en moyenne 315 000 drams / 1 m2.

Selon les données du Comité d’État du cadastre immobilier les prix les plus élevés des appartements à Erevan sont traditionnellement maintenus par la communauté Kentron (Centre) - une moyenne de 607 400 drams / 1 m2, avec une croissance annuelle de 14,8%. Vient ensuite la communauté métropolitaine d’Arabkir, où le prix des appartements à plusieurs unités est fixé à 415 100 drams / 1 m2, avec une croissance de 12% en glissement annuel, et la communauté de Davidashen ferme les trois premiers rang- avec une croissance de 11,2% en glissement annuel à 318 900 drams / 1 m2.

Les prix les plus bas du logement dans la capitale sont maintenus dans la communauté de Nubarashen, où le mètre carré d’un appartement pour la période considérée était en moyenne de 177 300 drams / 1 m2, avec une croissance annuelle de 7,2%.

Une augmentation du prix de l’immobilier dans la capitale a également été enregistrée dans les communautés de Kanaker-Zeytun - de 10,3% à 306 200 drams, Nor-Nork - de 10,3% à 267 700 drams / 1 m2, Erebuni - de 7% à 270 500 drams / 1 m2, Shengavit - de 8,8% à 275 700 drams / 1 m2, Achapnyak - de 13,9% à 286 100 drams / 1 m2, Malatia-Sebastia - de 10,7% à 266 300 drams / 1 m2 et Avan - de 6,5% à 273 900 drams / 1 m2.

Selon le Comité d’État, en 2019, 11212 transactions pour la vente et l’achat d’appartements ont été conclues à Erevan, soit 4,2% de moins que l’indicateur d’il y a un an. La part du lion de ces transactions - 20,8% - est tombée sur les immeubles dans la communauté du Centre, et la plus petite - 0,4% - la communauté de Nubarashen.

Les acteurs du marché immobilier ont noté que le regain d’intérêt de la diaspora pour l’achat de biens immobiliers dans leur patrie historique continue d’être les principaux moteurs de la hausse des prix, bien que la part des étrangers dans les transactions soit d’environ 10%, un facteur de « enthousiasme révolutionnaire » associé à des attentes optimistes pour les pays en développement économique et, bien sûr, à la poursuite de la baisse des prix et de la croissance de 40% des crédits hypothécaires, qui a une nouvelle fois fait du marché immobilier un outil d’investissement rentable.