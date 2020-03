Le Comité d’État du tourisme entend équilibrer la tranche d’âge des touristes

« Il existe une opinion largement répandue selon laquelle les touristes d’âge moyen et plus âgés préfèrent visiter l’Arménie, mais cette tendance a ses avantages » a déclaré la présidente du Comité d’État du tourisme du ministère de l’Économie Susanna Safaryan.

« Les touristes plus âgés, contrairement aux jeunes qui l’ont déjà fait et sont solvables, n’épargnent pas de fonds pour leur voyage, ce qui ne peut qu’avoir un effet économique positif », a-t-elle expliqué.

Dans le même temps, Susanna Safaryan a noté que, malgré l’avantage économique pour le pays des touristes de cette tranche d’âge, le Comité du tourisme a l’intention cette année de mener des activités visant à attirer les jeunes et à assurer la disponibilité de services pour eux.

Cependant, elle a déclaré que grâce aux outils numériques introduits depuis le Nouvel An, le Comité du tourisme pourra obtenir des statistiques plus détaillées sur l’âge des touristes, qu’ils visitent l’Arménie pour la première fois et d’autres caractéristiques importantes. Il convient de noter que, selon le Comité des statistiques de la République d’Arménie, l’Arménie a reçu en 2019 1,894 million de touristes, soit 14,7% de plus qu’en 2018 (contre une croissance de 10,5% un an plus tôt). Et 1,868 million de personnes ont quitté l’Arménie à des fins touristiques, ce qui représente 15,1% de plus que l’indicateur de l’année dernière (contre une croissance de 9,5% un an plus tôt). Il convient de noter qu’en 2018-2019, un solde positif élevé des flux touristiques a été enregistré, tandis qu’en 2016, le solde était négatif - il y avait plus de touristes quittant l’Arménie pour des voyages touristiques que de touristes qui ont visité l’Arménie.