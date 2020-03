49 programmes d’amélioration de l’environnement des affaires seront mis en œuvre en Arménie en 2020-2023. Lors de la réunion du 27 février, le gouvernement arménien a approuvé le programme de ces événements.

Selon le ministre de l’Économie de la République d’Arménie Tigran Khachatryan, les recommandations de la Banque mondiale dans le cadre du rapport Doing Business 2020 ont été prises en compte lors de l’élaboration du document.

Un certain nombre de programmes seront lancés au cours de l’année en cours, mais ses résultats seront tangibles dans 2-3 ans. En particulier, les programmes viseront à accélérer le délai d’enregistrement des entreprises, à réduire le délai d’octroi des permis de construire, à enregistrer les droits de propriété, à attirer des prêts abordables, etc. Une place importante dans le programme commencera à améliorer la qualité des services publics , l’administration fiscale et le règlement des litiges devant les tribunaux, notamment la rapidité des procédures de faillite. Pour la première fois, trois nouveaux indicateurs seront appliqués : la participation des entités commerciales au système des marchés publics et leurs relations avec les agences gouvernementales, l’ouverture lors de l’attraction de spécialistes étrangers et le niveau des relations des entreprises privées avec l’autorité antitrust. La mise en œuvre de ces programmes, selon le ministre, permettra d’améliorer l’environnement des affaires dans le pays et d’augmenter la note de l’Arménie dans le rapport de la Banque mondiale.

Il convient de noter que dans le rapport de la Banque mondiale Doing Business 2020, l’Arménie se classe 47e sur 190 pays. En 2018-2019, un certain nombre de réformes ont été menées pour améliorer le secteur de la réglementation des entreprises. En particulier, selon le rapport, l’Arménie a procédé ces dernières années à d’importantes réformes dans les domaines de l’enregistrement immobilier, de la fiscalité, du commerce extérieur et de la connexion des consommateurs au réseau électrique. Cependant, dans le rapport, en 2020, l’Arménie a aggravé sa position par rapport à 2019. L’une des principales raisons à cela est que la position de l’indice « Protecting Small Investors » est tombée du 51e au 120e, en raison d’un changement dans l’évaluation de la méthodologie de la Banque mondiale. En outre, la position de l’Arménie est plutôt faible en termes de « permis de construire » et « d’exécution de contrat ». Le programme d’amélioration de l’environnement des affaires de l’Arménie pour 2019 comprenait 51 programmes, dont 26 ont été mis en œuvre, les travaux sur 6 d’entre eux n’ont pas encore commencé et 19 sont en cours. Le programme d’activités pour l’amélioration de l’environnement des affaires pour 2020-2023 comprend des actions à court et à long terme, dont la mise en œuvre entraînera une amélioration significative de l’environnement des affaires et des investissements.