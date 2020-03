Des cours de codage parascolaires commencent dans trois écoles à Erevan

Beeline Armenia et le British Council en Arménie ont lancé hier le programme « Coding skills : Bridging present and future », qui a débuté dans l’école Avetik Isahakyan Yerevan N16.

Comme le service de presse de la Société l’informe, les bénéficiaires du programme suivront des cours de codage parascolaire, visant à développer les compétences numériques et autres clés des étudiants.

Mis en œuvre avec le soutien du ministère arménien de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, le programme sera introduit dans les lycées N170 et N97. Dans les trois écoles, des systèmes Micro : bit ont été mis en œuvre dans la partition du programme. Les écoles ont également reçu les ressources correspondantes pour les classes.

« Ces dernières années, Beeline Armenia a fait des efforts pour aider les jeunes avec une éducation numérique de qualité et un choix de carrière. Je suis heureux de coopérer avec le British Council dans ce programme et de recevoir le soutien du ministère de l’Éducation. Je suis certain que le programme sera le début de grandes réalisations professionnelles pour de nombreux étudiants », a déclaré Naira Nazaryan, chef des relations publiques à Beeline, en Arménie.

Pour rappel, VEON Armenia CJSC est désormais VEON Armenia Holdings BV (marque Beeline) fait partie du groupe de sociétés VEON, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde. Le groupe comprend des sociétés de communications fournissant des services voix et données basés sur une large gamme de technologies sans fil et fixes, ainsi qu’un accès Internet haut débit pour les abonnés en Russie, Italie, Ukraine, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Arménie, Géorgie, Kirghizistan, Laos, Algérie, Bangladesh et Pakistan. Les sociétés du groupe fournissent des services sous les marques Beeline, Kyivstar, Wind, Mobilink, Banglalink et Djezzy.