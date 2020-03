Converse Bank a soutenu le premier tournoi des étudiants en chimie

Les résultats du tournoi des étudiants en chimie ont été résumés.L’équipe conjointe de l’Université d’État d’Erevan et de l’Université médicale d’État Mkhitar Heratsi a été reconnue vainqueur du tournoi.

Le tournoi s’est déroulé à l’initiative de la Fondation pour l’éducation Ayb. Converse Bank a agi en tant que sponsor principal.

« L’objectif du tournoi étudiant est d’accroître l’intérêt des jeunes pour la chimie et de contribuer au développement de cette branche de la science dans notre pays ainsi que d’attirer de nouveaux spécialistes dans divers domaines. Le nouveau tournoi est une continuation logique du tournoi pan-arménien de jeunes chimistes, organisé avec succès par la Fondation depuis 10 ans, et vise à renforcer les liens avec la science et un certain nombre de secteurs de l’économie de notre pays, », a déclaré Sona Koshetsyan, directrice exécutive du Ayb Educational Center.

Arthur Naapetyan, directeur du développement commercial de Converse Bank, a quant à lui noté que dans le cadre du programme de responsabilité sociale des entreprises et de la coopération avec le centre éducatif Ayb, la banque était le principal sponsor du tournoi de chimie pour la troisième année consécutive.

« Au cours des dernières années, nous avons agi en tant que sponsor général du tournoi pan-arménien des jeunes chimistes, en soutenant la participation de l’équipe arménienne au tournoi international des jeunes chimistes en 2019. Je suis sûr que les tournois de chimie pour étudiants deviendront l’un des les initiatives éducatives les plus attendues, contribuant non seulement à accroître l’intérêt des étudiants en chimie, mais aussi à devenir une sorte de pont entre eux et les employeurs potentiels », a-t-il déclaré dans ses mots.

Il convient de noter que c’est pour la première fois en Arménie qu’un tournoi de chimie pour les étudiants a été organisé, avec la participation d’équipes de diverses universités spécialisées dans le domaine de la chimie.